Для своєчасної висадки і догляду! Місячний посівний календар садівника-городника на березень 2024

Якщо навесні ти витрачаєш багато вільного часу на висадку та догляд за розсадою, його можна вдало оптимізувати. Доглядати за рослинами можна за допомогою місячного календаря. Тримай місячний посівний календар садівника-городника на березень 2024.

Місячний посівний календар на березень 2024

У березні для садівників та городників починається найцікавіше — потрібно встигнути висадити все, про все подбати, і нічого не забути! Щоб спростити це завдання, ми розповімо, в які дні варто приділяти час розсаді та рослинам, а які — не варті зусиль!

Сприятливі дні: 1, 5-7, 12-13, 15-16, 18-21, 23-25, 27-29 березня.

Несприятливі дні: 8-9, 14 березня.

Нейтральні дні: 2-4, 10-11, 17, 22, 26, 30-31 березня.

У період до 19 березня буде найкращий час для висадки томатів, перців, баклажанів, огірків, гарбузів, кабачків та патисонів, а також капусти.

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А на початку та наприкінці місяця зверни увагу на посадку квасолі, бобів, гороху, зелені, буряка, моркви та редиски.

Читати на тему Місячний посівний календар 2024: коли сіяти та саджати рослини Розповідаємо про сприятливі дні для посіву у 2024 році.

Календар садівника-городника на березень 2024 — детально

1 березня

1 березня буде сприятливим днем для висадки редиски, редьки, дайкону, цибулі на зелень та сівка, однорічних квітів, багаторічних та бульбових квітів. Можна пересаджувати та пікірувати рослини.

5-7 березня

У ці дні варто займатися квітами, цибулею, часником та хроном. Можна садити всі види капусти, картоплю та топінамбур, також приділити увагу можна квасолі та бобам. Можна полоти та проріджувати, вносити добрива. День сприятливий для висадки декоративних кущів.

12-13 березня

12 та 13 березня варто садити помідори, огірки, перці, баклажани, кабачки, гарбузи, редьку та зелень на салати. Можна обрізати гілки в саду, підживлювати рослини добривами.

15-16 березня

15-16 березня підійдуть для висадки цибулі, часнику та хрону, спаржі, картоплі, полуниці та суниці, квасолі та гороху, моркви та буряку. Можна займатися квітами, обробляти рослини від шкідників, садити декоративні деревця, плодово-ягідні кущі.

18-21 березня

Ці чотири дні якнайкраще підходять для роботи з розсадою помідорів та огірків, перцю, капусти, баклажанів, кабачків, моркви, ріпи та селери. Можна поливати та оприскувати рослини, обрізати гілки, проводити обробку від шкідників. Садити ягідні та плодові дерева і кущі.

23-25 березня

23-25 березня у садовому календарі можна приділити на догляд за цибулею, часником і хроном. Також день сприятливий для висадки чи догляду за картоплею і топінамбуром, редискою, дайконом, морквою і селерою. Можна займатися квітами, кімнатними рослинами, пересаджуванням та заготівлею насіння.

27-29 березня

27-29 березня сприятливі дні для догляду за цибулею, часником, редискою, дайконом. Приділяти увагу варто і всім видам капусти, картоплі, моркві, бурякам. 27 березня — останній день у місяці, коли можна приділяти увагу квітам та кімнатним рослинам. 28-29 березня можна підживлювати розсаду, обробляти рослини від шкідників.

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