Морозы приближаются, а работы еще хватает: лунный посевной календарь садовода-огородника на ноябрь 2023

Даниэла Долотова, журналист сайта 29 октября 2023, 07:30
посівний календар садівника листопад
Фото: Pexels

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