Морозы приближаются, а работы еще хватает: лунный посевной календарь садовода-огородника на ноябрь 2023

Может показаться, что перед зимними морозами на огороде и в саду уже не так много работы, ведь можно было успеть собрать даже весь урожай. Однако к холодам также следует подготовить землю и некоторые растения, которые еще будут жить в ней в ближайшее время. А традиционно для планирования работы используй посевной календарь садовода ноябрь.

Лунный посевной календарь на ноябрь 2023

Благоприятные дни: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 21, 22, 26, 30 ноября.

Неблагоприятные дни: 12, 13, 15, 16, 19, 20, 27 ноября.

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1-2 ноября

На огороде лучше всего в эти дни будет организовать полив оставшихся растений, прополоть, окучить и разрыхлить землю в прикорневой зоне. Однако делать это нужно очень осторожно, поскольку зеленые жители огорода уже достаточно уязвимы к внешнему воздействию. В то же время, можно попытаться высадить рассаду любых разновидностей капусты, огурцы и помидоры, сеять редис и репу.

А вот в саду можно высадить плодовые деревья и кустарники, а также заняться подготовкой к посеву и замочить семена.

3-4 ноября

Сейчас на огороде лучше будет собрать оставшийся урожай, посеять на рассаду корнеплоды, различные виды капусты, горький перец, внести органическую подкормку под корень растений и мульчировать грядки.

В саду лучше будет обрезать сухие и лишние ветви, очистить кору деревьев и полечить их. Также можно разрыхлить сухую почву, почистить ее от сорняков. Еще одна хорошая идея — высадить в это время розы плетистые или шиповник.

5-6 ноября

Следует высадить на рассаду сеянцы пасленовых растений, а также огурцы, кабачки, патиссоны и посадить различные виды капусты, посеять лук, чеснок и шпинат.

Для сада можно замочить семена, посеять однолетние культуры, посадить смородину, малину, калину, землянику, грушу, сливу, виноград, крыжовник, яблоню и даже рябину. Но в то же время лучше воздержаться от посадки клубневых, ампельных и вьющихся растений.

7-8 ноября

На огороде лучше всего в это время навести рядом на грядках, почистить их от сорняков и насекомых. Посадить можно горчицу и валериану.

В саду лучше провести санитарную обрезку деревьев и кустарников, а также собрать лекарственные травы. Можно тоже пересадить растения с крепкой корневой системой.

9-11 ноября

В этот период можно сеять и сажать на огороде горчицу, валериану и фенхель. Также можно собрать корнеплоды, полить растения и обработать землю.

А вот в саду можно сформировать кроны деревьев и кустов. Вдобавок следует высадить черешню, смородину, алычу, клубнику, невысокие декоративные деревья и кустарники и посеять однолетние цветы.

12-13 ноября

Если у тебя есть теплица, то лучше там проводить работы. В этот период можно заняться посевом моркови, петрушки корневой, свеклы, помидоров, болгарского перца, баклажанов, картофеля, чеснока, лука репчатого, свеклы, моркови, огурцов, патиссонов, тыквы.

В саду можно внести удобрения в почву и посадить зерновые, бобовые, плодово-ягодные культуры, зелень, стеблеплодные, клубнеплодные и корнеплодные растения.

14-15 ноября

На огороде лучше заняться внесением удобрений и провести полив, прополоть сорняки, обработать растения от вредителей и болезней.

Для сада лучше замочить семена, сеять и сажать растения, имеющие колючки. Можно и заложить органику в компост и навести порядок.

16-17 ноября

На огороде лучше заняться поливом растений, разрыхлить почву. В саду можно высадить зелень и пересадить землянику, собрать урожай, сформировать кроны и обработать растения от вредителей и болезней.

18-20 ноября

Можно заняться посевом и посадкой капусты, бобовых культур, чеснока, лука, чеснока. Еще можно посеять перец чили и мангольд, а также разрыхлить почву, обработать растения от вредителей и внести минеральные удобрения.

А вот в саду лучше посадить крыжовник, смородину, землянику, персик, сливу и яблоню. Также следует убирать сухие плоды из деревьев и заняться формирующей и санитарной обрезкой.

21-22 ноября

На огороде лучше прополоть почву и мульчировать грядки, собрать семена и провести пикирование рассады. Можно также заняться выгонкой салата, лука, свеклы.

В саду лучше всего в это время сформировать кроны, обработать растения от вредителей и болезней, посадить яблоню, грушу, сливу, калину, шиповник и виноград.

23-24 ноября

В этот период лучше уже будет работать в теплице и именно там высадить рассаду овощей: баклажаны, фасоль, болгарский перец, помидоры, разные виды капусты, огурцы, кабачки и патиссоны.

А вот в саду можно привиться, разрыхлить почву, убрать сорняки, обрезать деревья и кусты, полить растения. Под корень растений можно внести минеральные удобрения.

25-27 ноября

На огороде следует мульчировать грядки, собрать семена, обработать посадки от вредителей и болезней. В саду лучше убрать сорняки и больные растения, в почву внести сухие удобрения, проредить всходы. Также можно замочить семена и высадить многолетние растения.

28-30 ноября

На огороде лучше перекопать земельный участок, посапать оставшиеся растения, убрать сорняки. В саду можно посадить садовую землянику, плодовые деревья, кустарники и многолетники. Домой также стоит обрезать деревья и кустарники, обработать растения от вредителей и болезней.

Также раньше мы рассказывали, когда сажать лук на зиму и как это правильно делать.

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