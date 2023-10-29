Морози наближаються, а роботи ще вистачає: місячний посівний календар садівника-городника на листопад 2023

Даніела Долотова, журналістка сайту 29 Жовтня 2023, 07:30
посівний календар садівника листопад
Фото: Pexels

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