Морози наближаються, а роботи ще вистачає: місячний посівний календар садівника-городника на листопад 2023

Може здаватись, що перед зимовими морозами на городі та в саду вже й не так багато роботи, адже можна вже було встигнути зібрати навіть увесь урожай. Однак до холодів також варто підготувати землю та деякі рослини, які ще будуть жити в ній найближчим часом. А традиційно для планування роботи використовуй місячний посівний календар садівника листопад.

Місячний посівний календар на листопад 2023

Сприятливі дні: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 21, 22, 26, 30 листопада.

Несприятливі дні: 12, 13, 15, 16, 19, 20, 27 листопада.

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1-2 листопада

На городі найкраще у ці дні буде організувати полив рослин, які залишились, прополоти, підгорнути та розпушити землю в прикореневій зоні. Однак робити це потрібно дуже обережно, оскільки зелені жителі городу вже досить вразливі до зовнішнього впливу. Водночас можна спробувати висадити розсаду будь-яких різновидів капусти, огірки й помідори, сіяти редис та ріпу.

А ось у саду можна висадити плодові дерева та чагарники, а також зайнятись підготуватись до посіву й замочити насіння.

3-4 листопада

Зараз на городі краще буде зібрати врожай, який залишився, посіяти на розсаду коренеплоди, різні види капусти, гіркий перець, внести органічну підгодівлю під корінь рослин та мульчувати грядки.

Водночас у саду краще буде обрізати сухі та зайві гілки, очистити кору дерев та полікувати їх. Також можна розпушити сухий ґрунт, почистити його від бур’янів. Ще одна гарна ідея — висадити в цей час троянди плетисті чи шипшину.

5-6 листопада

Варто висадити на розсаду сіянці пасльонових рослин, а також огірки, кабачки, патисони, та посадити різні види капусти, посіяти цибулю, часник та шпинат.

Для саду можна замочити насіння, посіяти однорічні культури, посадити смородину, малину, калину, суницю, грушу, сливу, виноград, аґрус, яблуню і навіть горобину. Але водночас краще утриматись від посадки бульбових, ампельних та витких рослин.

7-8 листопада

На городі найкраще у цей час навести поряд на грядках, почистити їх від бур’янів та комах. Посадити можна гірчицю та валеріану.

У саду краще буде провести санітарну обрізку дерев та чагарників, а також зібрати лікарські трави. Можна теж пересадити рослини з міцною кореневою системою.

9-11 листопада

У цей період можна сіяти та садити на городі гірчицю, валеріану та фенхель. Також можна зібрати коренеплоди, полити рослини та обробити землю.

А ось у саду можна сформувати крони дерев та кущів. На додачу варто висадити черешню, смородину, аличу, полуницю, невисокі декоративні дерева й чагарники та посіяти однорічні квіти.

12-13 листопада

Якщо у тебе є теплиця, то найкраще там проводити роботи. У цей період можна зайнятись посівом моркви, петрушки кореневої, буряка, помідорів, болгарського перцю, баклажанів, картоплі, часнику, цибулі ріпчастої, буряків, моркви, огірків, патисонів, гарбузів.

У саду можна внести добрива у ґрунт та посадити зернові, бобові, плодово-ягідні культури, зелень, стеблеплідні, бульбоплідні та коренеплідні рослини.

14-15 листопада

На городі краще зайнятись внесенням добрив та провести полив, а також прополоти бур’яни, обробити рослини від шкідників і хвороб.

Для саду краще замочити насіння, сіяти та садити рослини, які мають колючки. Можна й закласти органіку в компост та навести порядок.

16-17 листопада

На городі найкраще зайнятись поливом рослин, розпушити ґрунт. У саду можна висадити зелень та пересадити суниці, зібрати врожай, сформувати крони та обробити рослини від шкідників та хвороб.

18-20 листопада

Можна зайнятись посівом та посадкою капусти, бобових культур, часнику, цибулі, часнику. Ще можна посіяти перець чилі та мангольд, а також розпушити ґрунт, обробити рослини від шкідників і внести мінеральні добрива.

А ось у саду краще посадити аґрус, смородину, суницю, персик, сливу та яблуню. Також варто поприбирати сухі плоди з дерев та зайнятись формуючою й санітарною обрізкою.

21-22 листопада

На городі краще прополоти ґрунт та мульчувати грядки, зібрати насіння й провести пікірування розсади. Можна також зайнятись вигонкою салату, цибулі, буряка.

У саду найкраще у цей час сформувати крони, обробити рослини від шкідників та хвороб, посадити яблуню, грушу, сливу, калину, шипшину та виноград.

23-24 листопада

У цей період краще вже буде працювати у теплиці й саме там висадити розсаду овочів: баклажани, квасоля, болгарський перець, помідори, різні види капусти, огірки, кабачки та патисони.

А ось у саду можна зробити щеплення, розрихлити ґрунт, поприбирати бур’яни, обрізати дерева та кущі, полити рослини. Під корінь рослин можна внести мінеральні добрива.

25-27 листопада

На городі варто мульчувати грядки, зібрати насіння, обробити посадки від шкідників та хвороб У саду краще поприбирати бур’яни та хворі рослини, у ґрунт внести сухі добрива, прорідити сходи. Також можна замочити насіння та висадити багаторічні рослини.

28-30 листопада

На городі краще перекопати земельну ділянку, посапати рослини, що залишились, поприбирати бур’яни. У саду можна посадити садову суницю, плодові дерева, чагарники та багаторічники. На додому також варто обрізати дерева та чагарники, обробити рослини від шкідників та хвороб.

Також раніше ми розповідали, коли садити цибулю на зиму і як це правильно робити.

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