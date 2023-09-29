Удели внимание не только сбору урожая, но и уходу за огородом! Лунный посевной календарь на октябрь 2023 года

Осень — пора урожая. Садоводы и огородники наиболее заняты в это время, ведь имеют много разной работы.
Она касается как уборки урожая, так и ухода за огородом или садом. Некоторые дела лучше делать в конкретный день месяца. Ведь спутник Земли влияет на рост растений.
Поэтому следует обращать внимание на фазы Луны.
Благоприятные дни: 2, 3, 6-8, 15-17, 21, 22, 25, 26, 29, 30 октября.
Неблагоприятные дни: 13, 14, 18–20, 23, 24, 28 октября.
В эти дни следует рыхлить землю, укладывать мульчу, проводить обработку растений от заболеваний и вредных насекомых.
Но лучше воздержаться от садоводства или пересадки. В этот период можно срезать цветы, они хорошо перенесут транспортировку. Кроме этого, нужно не забыть заменить субстрат в горшках комнатных растений.
Самое время провести санитарную прочистку кустарников и деревьев. Также это время подходит для сбора овощей, корнеплодов и семян на длительное хранение.
В этот период следует убирать урожай. Надо разделать сад от болезней и вредителей, обрезать лишнее. Надо также скосить газон. Кроме этого, перекопать почву и готовить к летнему посеву.
Надо заняться очисткой огорода от сорняков, не забыть разрыхлить почву без полива. Следует уделить внимание санитарной обработке крон деревьев и кустов. Также нужно срезать цветы, выкапывать луковицы и клубни.
Фото: Pexels
Продолжается осенняя обрезка кустов и деревьев, нужно провести процедуру омоложения, укоренять черенки и разрыхлять почву. В этот день можно сажать ягодные культуры: крыжовник, виноград и землянику. По деревьям возможна посадка персика, абрикоса и вишни.
В этот день можно укоренять черенки, вносить в почву удобрения, но следует учитывать, что растения нуждаются в разрыхлении почвы вокруг растений. Следует уделить время санитарной обрезке кустов и деревьев. Также это удачное время для заготовки цветов лекарственных растений.
Это подходящее время для посадки кустов смородины, крыжовника и малины. А на клумбе можно высадить крокусы, зимостойкие лилии и ирисы.
Отличный день для посадки плодовых деревьев и кустарников, или прикапывание саженцев до наступления весны. В теплице можно посадить лук, чеснок, корневища хрена, лук.
В этот период нужно вносить в грунт калийно-фосфорную подкормку. В теплице возможна подзимняя посадка лука, чеснока, корневищ хрена и лука.
Следует уделить внимание борьбе с сорняками, вредителями и болезнями. Также можно собирать урожай на длительное хранение, например семена и семенники.
Можно вносить удобрения в землю, обрабатывать листья растений питательными растворами. Надо заготавливать и укоренять черенки.
В этот день рекомендовано собирать семена растений и созревшие наземные плоды: кабачки, патиссоны, фасоль, горох, огурцы, помидоры, землянику и другие. Но следует избегать полива и подкормки.
В этот день лучше наводить порядок в теплице, удалять сорняки и прикорневую поросль.
Осенью мы собираем урожай и производим заготовки. Ранее мы рассказывали, когда выкапывать морковь.
А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.