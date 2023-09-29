Удели внимание не только сбору урожая, но и уходу за огородом! Лунный посевной календарь на октябрь 2023 года

Осень — пора урожая. Садоводы и огородники наиболее заняты в это время, ведь имеют много разной работы.

Она касается как уборки урожая, так и ухода за огородом или садом. Некоторые дела лучше делать в конкретный день месяца. Ведь спутник Земли влияет на рост растений.

Поэтому следует обращать внимание на фазы Луны.

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Фазы Луны в октябре 2023

Убывающая Луна: 1-14, 30-31 октября.

Новая Луна: 15 октября.

Растущая Луна: 16-28 октября.

Полнолуние: 29 октября.

Лунный посевной календарь на октябрь 2023 года

Благоприятные дни: 2, 3, 6-8, 15-17, 21, 22, 25, 26, 29, 30 октября.

Неблагоприятные дни: 13, 14, 18–20, 23, 24, 28 октября.

Календарь садовода-огородника на октябрь 2023 года

2-3 октября

В эти дни следует рыхлить землю, укладывать мульчу, проводить обработку растений от заболеваний и вредных насекомых.

Но лучше воздержаться от садоводства или пересадки. В этот период можно срезать цветы, они хорошо перенесут транспортировку. Кроме этого, нужно не забыть заменить субстрат в горшках комнатных растений.

6 октября

Самое время провести санитарную прочистку кустарников и деревьев. Также это время подходит для сбора овощей, корнеплодов и семян на длительное хранение.

7 октября

В этот период следует убирать урожай. Надо разделать сад от болезней и вредителей, обрезать лишнее. Надо также скосить газон. Кроме этого, перекопать почву и готовить к летнему посеву.

8 октября

Надо заняться очисткой огорода от сорняков, не забыть разрыхлить почву без полива. Следует уделить внимание санитарной обработке крон деревьев и кустов. Также нужно срезать цветы, выкапывать луковицы и клубни.

15 октября

Продолжается осенняя обрезка кустов и деревьев, нужно провести процедуру омоложения, укоренять черенки и разрыхлять почву. В этот день можно сажать ягодные культуры: крыжовник, виноград и землянику. По деревьям возможна посадка персика, абрикоса и вишни.

16 октября

В этот день можно укоренять черенки, вносить в почву удобрения, но следует учитывать, что растения нуждаются в разрыхлении почвы вокруг растений. Следует уделить время санитарной обрезке кустов и деревьев. Также это удачное время для заготовки цветов лекарственных растений.

17 октября

Это подходящее время для посадки кустов смородины, крыжовника и малины. А на клумбе можно высадить крокусы, зимостойкие лилии и ирисы.

21 октября

Отличный день для посадки плодовых деревьев и кустарников, или прикапывание саженцев до наступления весны. В теплице можно посадить лук, чеснок, корневища хрена, лук.

22 октября

В этот период нужно вносить в грунт калийно-фосфорную подкормку. В теплице возможна подзимняя посадка лука, чеснока, корневищ хрена и лука.

25 октября

Следует уделить внимание борьбе с сорняками, вредителями и болезнями. Также можно собирать урожай на длительное хранение, например семена и семенники.

26 октября

Можно вносить удобрения в землю, обрабатывать листья растений питательными растворами. Надо заготавливать и укоренять черенки.

29 октября

В этот день рекомендовано собирать семена растений и созревшие наземные плоды: кабачки, патиссоны, фасоль, горох, огурцы, помидоры, землянику и другие. Но следует избегать полива и подкормки.

30 октября

В этот день лучше наводить порядок в теплице, удалять сорняки и прикорневую поросль.

Осенью мы собираем урожай и производим заготовки. Ранее мы рассказывали, когда выкапывать морковь.

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