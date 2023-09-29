Удели внимание не только сбору урожая, но и уходу за огородом! Лунный посевной календарь на октябрь 2023 года

Богдана Макалюк, редактор сайта 29 сентября 2023, 15:45
Місячний посівний календар садівника-городника на жовтень 2023
Фото: Pexels

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