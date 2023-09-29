Приділи увагу не лише збору врожаю, а й догляду за городом! Місячний посівний календар на жовтень 2023

Осінь — пора врожаю. Садівники та городники найбільш зайняті у цей час, адже мають багато різної роботи.

Вона стосується як збиранню врожаю, так і догляду за городом чи садом. Певні справи краще робити у конкретний день місяця. Адже супутник Землі впливає на ріст рослин.

Тож варто звертати увагу на фази Місяця.

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Фази Місяця у жовтні 2023

Місяць, що спадає: 1-14, 30-31 жовтня.

Новий Місяць: 15 жовтня.

Місяць, що зростає: 16-28 жовтня.

Повня: 29 жовтня.

Місячний посівний календар на жовтень 2023

Сприятливі дні: 2, 3, 6-8, 15-17, 21, 22, 25, 26, 29, 30 жовтня.

Несприятливі дні: 13, 14, 18-20, 23, 24, 28 жовтня.

Календар садівника-городника на жовтень 2023 — детально

2-3 жовтня

У ці дні варто розпушувати землю, укладати мульчу, проводити обробку рослин від захворювань і шкідливих комах.

Але краще утриматися від садівництва чи пересаджування. У цей період можна зрізати квіти, вони добре перенесуть транспортування. Крім цього, треба не забути замінити субстрат в горщиках кімнатних рослин.

6 жовтня

Саме час провести санітарне прочищення чагарників і дерев. Також цей час підходить для збору овочів, коренеплодів і насіння на тривале зберігання.

7 жовтня

У цей період варто збирати врожай. Треба обробити сад від хвороб і шкідників, обрізати зайве. Треба також скосити газон. Крім цього, перекопати ґрунт і готувати до літнього посіву.

8 жовтня

Треба зайнятися очищенням городу від бур’янів, не забути розпушити ґрунт без поливу. Варто приділити увагу санітарній обробці крон дерев і кущів. Також треба зрізати квіти, викопувати цибулини і бульби.

15 жовтня

Триває осіння обрізка кущів та дерев, треба провести процедуру омолодження, укорінювати живці та розпушувати ґрунт. У цей день можна садити ягідні культури: аґрус, виноград і суницю. Щодо дерев — можлива посадка персика, абрикоса та вишні.

16 жовтня

У цей день можна укорінювати живці, вносити в ґрунт добрива, але варто враховувати, що рослини потребують розпушування ґрунту навколо рослин. Варто приділити час санітарному обрізанню кущів та дерев. Також це вдали час для заготівлі квітів лікарських рослин.

17 жовтня

Це вдалий час для посадки кущів смородини, аґрусу та малини. А на квітнику можна висадити крокуси, зимостійкі лілії та іриси.

21 жовтня

Відмінний день для посадки плодових дерев і чагарників, або прикопування саджанців до настання весни. У теплиці можна посадити цибулю, часник, кореневища хрону, цибулю-сівка.

22 жовтня

У цей період треба вносити в ґрунт калійно-фосфорну підгодівлю. У теплиці можлива підзимова посадка цибулі, часнику, кореневищ хрону та цибулі-сівки.

25 жовтня

Варто приділити увагу боротьбі з бур’янами, шкідниками й хворобами. Також можна збирати врожай на тривале зберігання, наприклад насіння і насінники.

26 жовтня

Можна вносити добрива в землю, обробляти листя рослин поживними розчинами. Треба заготовлювати й укорінювати живці.

29 жовтня

У цей день рекомендовано збирати насіння рослин і дозрілі наземні плоди: кабачки, патисони, квасоля, горох, огірки, помідори, суницю й інші. Але варто уникати поливу і підгодівлі.

30 жовтня

Цього дня краще наводити лад у теплиці, видаляти бур’яни та прикореневу поросль.

Восени ми збираємо врожай та робимо заготівлі. Раніше ми розповідали, коли викопувати моркву.

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