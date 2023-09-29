Приділи увагу не лише збору врожаю, а й догляду за городом! Місячний посівний календар на жовтень 2023

Богдана Макалюк, редакторка сайту 29 Вересня 2023, 15:45
Місячний посівний календар садівника-городника на жовтень 2023
Фото: Pexels

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