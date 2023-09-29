Приділи увагу не лише збору врожаю, а й догляду за городом! Місячний посівний календар на жовтень 2023

Осінь — пора врожаю. Садівники та городники найбільш зайняті у цей час, адже мають багато різної роботи.
Вона стосується як збиранню врожаю, так і догляду за городом чи садом. Певні справи краще робити у конкретний день місяця. Адже супутник Землі впливає на ріст рослин.
Тож варто звертати увагу на фази Місяця.
Сприятливі дні: 2, 3, 6-8, 15-17, 21, 22, 25, 26, 29, 30 жовтня.
Несприятливі дні: 13, 14, 18-20, 23, 24, 28 жовтня.
У ці дні варто розпушувати землю, укладати мульчу, проводити обробку рослин від захворювань і шкідливих комах.
Але краще утриматися від садівництва чи пересаджування. У цей період можна зрізати квіти, вони добре перенесуть транспортування. Крім цього, треба не забути замінити субстрат в горщиках кімнатних рослин.
Саме час провести санітарне прочищення чагарників і дерев. Також цей час підходить для збору овочів, коренеплодів і насіння на тривале зберігання.
У цей період варто збирати врожай. Треба обробити сад від хвороб і шкідників, обрізати зайве. Треба також скосити газон. Крім цього, перекопати ґрунт і готувати до літнього посіву.
Треба зайнятися очищенням городу від бур’янів, не забути розпушити ґрунт без поливу. Варто приділити увагу санітарній обробці крон дерев і кущів. Також треба зрізати квіти, викопувати цибулини і бульби.
Фото: Pexels
Триває осіння обрізка кущів та дерев, треба провести процедуру омолодження, укорінювати живці та розпушувати ґрунт. У цей день можна садити ягідні культури: аґрус, виноград і суницю. Щодо дерев — можлива посадка персика, абрикоса та вишні.
У цей день можна укорінювати живці, вносити в ґрунт добрива, але варто враховувати, що рослини потребують розпушування ґрунту навколо рослин. Варто приділити час санітарному обрізанню кущів та дерев. Також це вдали час для заготівлі квітів лікарських рослин.
Це вдалий час для посадки кущів смородини, аґрусу та малини. А на квітнику можна висадити крокуси, зимостійкі лілії та іриси.
Відмінний день для посадки плодових дерев і чагарників, або прикопування саджанців до настання весни. У теплиці можна посадити цибулю, часник, кореневища хрону, цибулю-сівка.
У цей період треба вносити в ґрунт калійно-фосфорну підгодівлю. У теплиці можлива підзимова посадка цибулі, часнику, кореневищ хрону та цибулі-сівки.
Варто приділити увагу боротьбі з бур’янами, шкідниками й хворобами. Також можна збирати врожай на тривале зберігання, наприклад насіння і насінники.
Можна вносити добрива в землю, обробляти листя рослин поживними розчинами. Треба заготовлювати й укорінювати живці.
У цей день рекомендовано збирати насіння рослин і дозрілі наземні плоди: кабачки, патисони, квасоля, горох, огірки, помідори, суницю й інші. Але варто уникати поливу і підгодівлі.
Цього дня краще наводити лад у теплиці, видаляти бур’яни та прикореневу поросль.
Восени ми збираємо врожай та робимо заготівлі. Раніше ми розповідали, коли викопувати моркву.
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