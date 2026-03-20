Украина на вершине: Магучих и Левченко покорили чемпионат мира по прыжкам в высоту

Украинские высотницы снова подтвердили свой мировой класс. На чемпионате мира по легкой атлетике в помещении, который принимал польский город Торунь, наши девушки оформили победный дубль, заняв две высшие ступени пьедестала.
Золотой полет Ярославы Магучих: как это было
Главной звездой сектора стала Ярослава Магучих. Украинка продемонстрировала впечатляющую стабильность, преодолев планку на отметке 2,01 метра уже с первой попытки. Этот результат стал недосягаемым для соперниц и принес Ярославе заслуженную золотую награду.
Серебряный камбэк Юлии Левченко
Не менее упорной была борьба за остальные призовые места. Юлия Левченко показала свой лучший результат в текущем сезоне. Прыгнув на 1,99 метра, она не только завоевала серебро, но и обновила собственный рекорд года (предыдущий показатель составлял 1,96 м).
Интересно, что вторую строчку вместе с Юлией разделили еще две атлетки — австралийка Никола Олислагерс и представительница Сербии Ангелина Топич. Обе спортсменки также остановились на высоте 1,99 метра, что привело к редкой ситуации с тремя серебряными призерами на одном подиуме.
