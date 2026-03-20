Украина на вершине: Магучих и Левченко покорили чемпионат мира по прыжкам в высоту

Украинские высотницы снова подтвердили свой мировой класс. На чемпионате мира по легкой атлетике в помещении, который принимал польский город Торунь, наши девушки оформили победный дубль, заняв две высшие ступени пьедестала.

Золотой полет Ярославы Магучих: как это было

Главной звездой сектора стала Ярослава Магучих. Украинка продемонстрировала впечатляющую стабильность, преодолев планку на отметке 2,01 метра уже с первой попытки. Этот результат стал недосягаемым для соперниц и принес Ярославе заслуженную золотую награду.

Магучих взяла 2.01 м, спробувавши обновити рекорд сезону на 2.04 м.

Серебряный камбэк Юлии Левченко

Не менее упорной была борьба за остальные призовые места. Юлия Левченко показала свой лучший результат в текущем сезоне. Прыгнув на 1,99 метра, она не только завоевала серебро, но и обновила собственный рекорд года (предыдущий показатель составлял 1,96 м).

Интересно, что вторую строчку вместе с Юлией разделили еще две атлетки — австралийка Никола Олислагерс и представительница Сербии Ангелина Топич. Обе спортсменки также остановились на высоте 1,99 метра, что привело к редкой ситуации с тремя серебряными призерами на одном подиуме.

А в большом интервью Маше Ефросининой Ярослава Магучих рассказала о карьере, соревнованиях во время трагедий, о том, что влияет на здоровье спортсмена, и кое-что о личной жизни.

