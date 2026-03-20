Україна на вершині: Магучіх та Левченко підкорили чемпіонат світу зі стрибків у висоту

Українські висотниці знову підтвердили свій світовий клас. На чемпіонаті світу з легкої атлетики в приміщенні, що приймало польське місто Торунь, наші дівчата оформили переможний дубль, зайнявши дві найвищі сходинки п’єдесталу.

Золотий політ Ярослави Магучіх: як це було

Головною зіркою сектору стала Ярослава Магучіх. Українка продемонструвала вражаючу стабільність, подолавши планку на позначці 2,01 метра вже з першої спроби. Цей результат став недосяжним для суперниць і приніс Ярославі заслужену золоту нагороду.

Срібний камбек Юлії Левченко

Не менш запеклою була боротьба за інші призові місця. Юлія Левченко показала свій найкращий результат у поточному сезоні. Стрибнувши на 1,99 метра, вона не лише здобула срібло, а й оновила власний рекорд року (попередній показник становив 1,96 м).

Цікаво, що другу сходинку разом із Юлією розділили ще дві атлетки — австралійка Нікола Оліслагерс та представниця Сербії Ангеліна Топич. Обидві спортсменки також зупинилися на висоті 1,99 метра, що призвело до рідкісної ситуації з трьома срібними призерками на одному подіумі.

