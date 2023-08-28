Смотри даже из-за границы! Любимые программы СТБ теперь на Youtube в режиме реального времени

Радостная новость для украинцев за границей – теперь любимые программы на телеканале СТБ можно смотреть в режиме реального времени!
В частности, проекты Мастер Шеф и СуперМама будут выходить на Youtube-каналах почти одновременно с эфиром, чтобы ты имел/-а возможность смотреть их вместе с миллионами других украинцев.
Напомним, что время выхода программ осталось неизменным:
Новые серии любимой программы смотри уже в этот понедельник, 28 августа.
Новый сезон уже стартовал в эти выходные, поэтому не пропусти возможность и следи за главным кулинарным проектом страны.
Напомним, судьи Мастер Шеф не только раскрывают новые кулинарные таланты, но и поддерживают военных. В августе Эктор Хименес-Браво, Ольга Мартыновская и Владимир Ярославский посетили киевский реабилитационный центр для раненых военных RECOVERY, чтобы лично поддержать наших защитников.
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