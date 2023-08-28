Дивись навіть з-за кордону! Улюблені програми СТБ тепер на Youtube у режимі реального часу

Гарна новина для українців за кордоном – відтепер улюблені програми на телеканалі СТБ можна дивитися в режимі реального часу!

Зокрема, проекти Мастер Шеф та СуперМама виходитимуть на Youtube-каналах майже одночасно з ефіром, щоб ти мав/мала змогу дивитись їх разом з мільйонами інших українців.

Нагадаємо, що час виходу програм незмінний:

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Супермама 6 сезон – з понеділка по четвер о 20:00 на – з понеділка по четвер о 20:00 на Youtube

Нові серії улюбленого проекту дивись вже у цей понеділок, 28 серпня.

Мастер Шеф 12 сезон – щосуботи о 22:00 на – щосуботи о 22:00 на Youtube

Новий сезон уже стартував цими вихідними, тож не прогав і стеж за головним кулінарним проектом країни.

Нагадаємо, судді Мастер Шеф не тільки розкривають нові кулінарні таланти, а й підтримують військових. У серпні Ектор Хіменес-Браво, Ольга Мартиновська та Володимир Ярославський завітали у київський реабілітаційний центр для поранених військових RECOVERY, щоб особисто підтримати наших захисників.

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