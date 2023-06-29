Обрати внимание на Луну, прежде чем начать что-то новое! Календарь удачных дат на июль 2023

Луна всегда оказывала влияние на живые организмы на Земле. Меняются не только приливы и отливы в водоемах, но и наше самочувствие, рост растений и многое другое.

Нужно присматриваться к фазам Луны, когда хочешь начать новое дело. Мы расскажем о календаре удачных дат на июль 2023 года.

Фазы Луны в июле 2023

Растущая Луна — 1-2 и 18-31 июля

Полнолуние — 3 июля

Убывающая Луна — 4-16 июля

Молодая Луна — 17 июля

Лунный календарь удачных дней на июль 2023 года

Благоприятные дни: 3, 10, 14, 23, 24, 29, 31 июля.

3, 10, 14, 23, 24, 29, 31 июля. Неблагоприятные дни: 6, 9, 15, 17, 26 июля.

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Удачные дни в июле 2023

Лунный календарь на 3 июля

3 июля — день полной Луны. В этот день люди могут быть несколько импульсивными, могут обладать избыточной энергией, это может повлиять на общение с другими. Однако этот день благоприятен для тех, кто собирает травы. Считается, что в этот день они обладают максимальными целебными свойствами.

Лунный календарь на 10 июля

В этот день нужно сесть и продумать свои планы на ближайшее время. Обрати внимание на предыдущие ошибки и исправь их. Также этот день благоприятен для начала нового дела.

Лунный календарь на 14 июля

В этот день нужно сохранять свою энергию и покой, не тратить их на ссоры с другими. Посвяти день себе, займись хобби или несложными физическими нагрузками.

Лунный календарь на 23 июля

День для плодотворной деловой активности, нужно уделить время самоорганизованности. А новые идеи могут найти отклик среди важных для тебя людей.

Лунный календарь на 24 июля

В этот день лучше отправиться в путешествие или провести день на природе. Благоприятный день для удачного отдыха.

Лунный календарь на 29 июля

Хороший день, чтобы уделить внимание личным отношениям и любимому человеку. А вот на работе могут быть конфликты или разногласия в точках зрения.

Лунный календарь на 31 июля

Несмотря на то, что это конец месяца, это благоприятный день для начала нового дела.

Сейчас нам кажется, что планировать что-то нереально, ведь в любой момент все может измениться. Впрочем, это помогает нам держаться и видеть свое будущее. Ранее мы рассказывали, как планировать жизнь в условиях неопределенности.

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