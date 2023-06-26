День всех святых, окончание Петрова поста и Рождество? Церковные праздники в июле 2023

Июль — насыщенный месяц, и не только потому, что это разгар лета и урожая. Верующие будут праздновать шесть важных религиозных праздников и перейдут на новый рацион, ведь в июле заканчивается Петров пост.

Календарь церковных праздников на июль 2023 года

На церковном календаре уже определены главные праздники: День всех святых украинского народа, Рождество Иоанна Предтечи, последний день Петрова поста и три дня памяти.

Здесь ты найдешь календарь церковных праздников на июль 2023 года и краткую историю каждого праздника, чтобы ничего не потерялось из твоего поля зрения.

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2 июля — Всех святых украинского народа

Праздник прославляет праведных людей украинского народа, отличившихся святостью на наших землях. К сожалению, церковь еще не успела изучить жизнь и подвиги святых 20 века, поэтому многие еще не провозглашены и не канонизированы.

В День всех святых украинского народа славят не только признанных церковью преподобных, мучеников, святителей, проповедников, чудотворцев, изображенных на иконах и тех, кому мы молимся во время богослужений.

В этот праздник прославляют бесчисленное количество неизвестных святых нашего народа, которые достойно прошли свой христианский путь.

Которые, несмотря на тысячи испытаний, не теряли человеческого лица, не шли на компромисс со своей совестью, противостояли многим искушениям, отдали жизнь свою за ближних, сделав наивысшее проявление любви.

Эти люди могут быть среди твоих умерших родственников и близких. Чтобы воздать честь и помянуть души тех, кто отдал жизнь за свою веру и национальную свободу, верующие приходят в церковь и на могилы.

7 июля — Рождество Иоанна Предтечи

Иоанн Предтеча — самый почитаемый христианский святой после Богородицы. Известен он тем, что был последним пророком, предвещал пришествие Христа и исполнял церемонию крещения.

Рождество Иоанна Предтечи — это праздник рождения Иоанна Крестителя. Оно стало символом чистоты, покаяния и перемен в жизни каждого человека.

Святой погиб мученической смертью, поэтому в этот день для верующих есть ряд запретов. Так, например, в праздник нельзя заниматься тяжелым физическим трудом, работой по дому и рукоделиям.

Также запрещено веселиться и шуметь, ругаться, ругаться и нарушать правила Петрова поста. Вместо этого следует посетить церковь и помолиться святому, ведь он может благословить здоровьем всю семью, решить проблемы в работе, исцелить, построить счастливый брак и благословить детьми.

11 июля — последний день Петрового поста

Пост Петра начался 12 июня, а уже через 30 дней, 11 июля верующих ждет его окончание. Детальнее о традициях и запретах этого поста мы рассказывали здесь.

Напомним, что даже в последний день поста действуют запреты на определенные продукты. Нельзя есть продукты животного происхождения: мясо и мясные продукты, молоко и молочные продукты, яйца.

Рыбу разрешено есть только в два дня недели — среду и пятницу, ведь до встречи со Спасителем Петр был обычным рыболовом.

12 июля — День памяти апостолов Петра и Павла

Сразу по завершению Петропавловского поста, посвященному апостолам Петру и Павлу, верующих ждет день чествования их памяти. Считается, что эти святые больше всего трудились для проповеди Евангелия в мире.

Петр был рыболовом, но, несмотря ни на что, слушал духовные проповеди Иоанна Предтечи. Он был первым из апостолов, кто признал Иисуса Христа мессией и возглавил общину христиан после Иисуса. Петр оставил два послания последователям Христа.

Павел был римляном и сначала считался гонителем христиан. Однако потом раскаялся и стал проповедником христианства. Он написал 14 посланий разным церквам и много путешествовал, распространяя учение Христа.

Оба апостола были казнены за свои убеждения. Петра распяли на кресте вниз головой, ведь он считал, что не достоин умереть так же, как и Христос. Павла обезглавили, ведь распятие считалось приемлемой казнью только для иудеев.

24 июля — День памяти княгини Киевской Ольги

Все знают княгиню Ольгу как творца государственной жизни и культуры Киевской Руси. Но в 955 г. Ольга приняла христианство и стала первой христианкой из киевских правителей еще до Крещения Руси.

После принятия веры она всеми силами поддерживала ее: уничтожала языческие идолы, строила храмы и проповедовала идеалы Евангелия.

Ее деятельность при жизни была достойна того, чтобы православная церковь решила канонизировать княгиню в 1547 году. С того дня и по сегодня в день смерти княгини Ольги, 24 июля, верующие чтят день памяти.

28 июля — День памяти Владимира Великого

В 988 году Владимир Великий окрестил Русь и объявил христианство государственной религией. После этого он построил Десятинную церковь и основал Киевскую митрополию Константинопольского патриархата.

Это событие повлекло за собой бурное развитие украинских земель: основывались церкви, строились храмы, укреплялись международные связи и активизировалась торговля.

28 июля верующие традиционно посещают церковь, чтобы помолиться святому Владимиру Великому и попросить об исцелении болезней.

К сожалению, не всегда служители церкви исповедуют христианские устои. Так, например, священник Московского патриархата не пускал людей в церковь и обижал их. Что сделали верующие в ответ на такое поведение, читай в материале.

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