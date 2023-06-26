День усіх святих, закінчення Петрового посту та Різдво? Церковні свята у липні 2023

Липень — насичений місяць й не лише тому, що це розпал літа та врожаю. Віряни святкуватимуть шість важливих релігійних свят й перейдуть на новий раціон, адже у липні знічується Петрів піст.

Календар церковних свят на липень 2023

На церковному календарі вже визначені головні свята: День усіх святих українського народу, Різдво Іоана Предтечі, останній день Петрового посту та три дні пам’яті.

Тут ти знайдеш календар церковних свят на липень 2023 та коротку історію кожного свята, щоб нічого не загубилося з твого поля зору.

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2 липня — Всіх святих українського народу

День прославляє праведних людей українського народу, які відзначилися святістю на наших землях. На жаль, церква ще не встигла дослідити життя та подвиги святих 20 ст., тому багато з них ще не проголошені та не канонізовані.

Тож у День всіх святих українського народу славлять не лише визнаних церквою преподобних, мучеників, святителів, сповідальників, чудотворців, які зображені на іконах і яким ми молимося під час богослужінь.

У це свято належно прославляють незліченну кількість невідомих святих нашого народу, які гідно пройшли свій християнський шлях.

Які попри тисячі випробувань життя, не втрачали людського обличчя, не йшли на компроміс зі своїм сумлінням, протистояли багатьом спокусам, віддали життя своє за ближніх, виявивши найбільший прояв любові.

Ці люди можуть бути серед твоїх померлих родичів та близьких. Щоб віддати шану та пом’янути душі тих, хто віддав життя за свою віру та національну свободу, віряни приходять до церкви на могили.

7 липня — Різдво Іоана Предтечі

Іоан Предтеча — найбільш шанований християнський святий після Богородиці. Відомий він тим, що був останнім пророком, навіщував прихід Христа та виконував церемонію хрещення.

Різдво Іоана Предтечі — це свято народження Іоанна Хрестителя. Воно стало символом чистоти, покаяння та змін у житті кожної людини.

Святий загинув мученицькою смертю, тому в цей день для вірян є низка заборон. Так, наприклад, у свято не можна займатися важкою фізичною працею, роботою по дому та рукоділлям.

Також заборонено веселитися та галасувати, сваритися, лаятися та порушувати правила Петрового посту. Натомість слід відвідати церкву та помолитися святому, адже він може благословити здоров’ям всю родину, розв’язати проблеми на роботі, зцілити, збудувати щасливий шлюб та благословити дитям.

11 липня — останній день Петрового посту

Петрів піст почався 12 червня, а вже за 30 днів, 11 липня на вірян чекає його закінчення. Детальніше про традиції та заборони цього посту ми розповідали тут.

Нагадаємо, що навіть в останній день посту діють заборони на певні продукти. Не можна вживати продукти тваринного походження: м’ясо та м’ясні продукти, молоко та молочні продукти, яйця.

Рибу дозволено їсти лише у два дні тижня — середу і п’ятницю, адже до зустрічі зі Спасителем Петро був звичайним рибалкою.

12 липня — День пам’яті апостолів Петра і Павла

Одразу по завершенню Петропавлівського посту, присвяченому апостолам Петру і Павлу, на вірян чекає день вшанування їхньої пам’яті. Вважається, що ці святі найбільше працювали для проповіді Євангелія у світі.

Петро був рибалкою, та попри все, слухав духовні проповіді Іоана Предтечі. Він був першим з апостолів, хто визнав Ісуса Христа месією та очолив спільноту християн після Ісуса. Петро лишив два послання Христовим послідовникам.

Павло ж був римляном й спершу вважався гонителем християн. Однак потім розкаявся та став палким проповідником християнства. Він написав 14 послань різним церквам і багато подорожував, поширюючи вчення Христа.

Обидва апостоли були страчені за свої переконання. Петра розіп’яли на хресті вниз головою, адже він вважав що не гідний померти так, як і Христос. Павла ж обезголовили, адже розп’яття вважалося прийнятною стратою лише для юдеїв.

24 липня — День пам’яті княгині Київської Ольги

Всі знають княгиню Ольгу, як творчиню державного життя і культури Київської Русі. Та в 955 році Ольга прийняла християнство, тож стала першою християнкою з київських правителів ще до Хрещення Русі.

Після прийняття віри вона усіма силами підтримувала її: знищувала язичницькі ідоли, будувала храми й проповідувала ідеали Євангелія.

Її діяльність за життя була гідною того, щоб православна церква вирішила канонізувати княгиню в 1547 році. З того дня й до сьогодні 24 липня, у день смерті княгині Ольги, віряни вшановують день пам’яті.

28 липня — День пам’яті Володимира Великого

У 988 році Володимир Великий охрестив Русь та оголосив християнство державною релігією. Після цього Володимир збудував Десятинну церкву й заснував Київську митрополію Константинопольського патріархату.

Ця подія спричинила бурхливий розвиток українських земель: засновувалися церкви, будувалися храми, зміцнювалися міжнародні зв’язки й активізувалася торгівля.

28 липня віряни традиційно відвідують церкву, щоб помолитися святому Володимиру Великому й попросити про зцілення хвороб.

На жаль, не завжди служителі церкви сповідують християнські засади. Так, наприклад, священник Московського патріархату не пускав людей до церкви та ображав їх. Що зробили віряни у відповідь на таку поведінку, читай у матеріалі.

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