Свята

День усіх святих, закінчення Петрового посту та Різдво? Церковні свята у липні 2023

Вероніка Кононенко, редакторка сайту 26 Червня 2023, 14:30
церковні свята у липні
Фото: Pexels

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