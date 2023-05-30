Священик Московського патріархату не пускав людей до церкви та ображав їх — що про це відомо

Молилися українською вперше віряни однієї з громад Київщини. Понад рік вони не могли зайти до храму, бо їх не пускав попередній настоятель — ревний прибічник Московського патріархату. Читай у нашому матеріалі, як віряни вигнали московського попа.

Віряни вигнали московського попа з церкви на Київщині

Те, що церква знову відкрита для вірян, вони вважають дивом. Але водночас готуються до судів. Вперше вони моляться українською у своїй церкві Петра і Павла на Київщині. Вони вільно зайшли до храму, який самі й побудували.

Церкву заклали в 1999 році, тоді ж з’явився настоятель отець Василь з Московського патріархату. Після 2014 року парафіян почали обурювати дії священика, зокрема розписи на стінах родини Миколи ІІ.

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До відкритого протистояння не доходило, незгодні переставали ходити до церкви. Жителі розповідають, що у 2021 році тут молилися за здоров’я російського патріарха Кирила. Служб за українських захисників тут не проводили.

Минулого року громада вирішила перейти з Московського патріархату на Український. Отець Василь Бринзай відмовився брати участь, а церкву для селян замкнув. Люди кажуть, що він їх ображав.

Священика ПЦУ запрошували з сусідньої церкви, богослужіння відбувалися надворі, ще й під заважання отця УПЦ МП. Щоб перервати службу, він дзвонив у дзвони. У двері храму священик пускав лише тих, кого вважав за потрібне.

Громада чергувала під церквою, аж поки не виявила відчинені бічні двері. Люди зайшли в церкву та замінили замки. Отець Василь залишається з родиною в приміщенні парафіяльної школи. Громада проти цього.

Колишній настоятель позивається до громади до суду. Він вважає, що його трудові права порушили. А громада у відповідь подала позов про незаконне заволодіння майном. Селяни готуються до судової тяганини.

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