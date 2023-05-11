Молитви та поліція! Як проходить очищення Києво-Печерської Лаври від УПЦ МП

У Міністерстві культури та інформаційної політики України прозвітували, що вже третину будівель та споруд Києво-Печерської Лаври повернули в користування держави.

Водночас в УПЦ МП, яка дотепер безкоштовно користувалася святинею, заявили: жодних документів про передачу майна не підписували та підписувати не планують.

Після протесту молитовного, представники УПЦ МП згодом перейшли й до силового. Так намагались завадити роботі міністерської комісії, яка обліковує на території святині та повертає у користування держави.

Та сила не допомогла. Галерея, за яку ще кілька днів тому чубились, вже знаходиться на балансі заповідника.

Ця історична споруда 19 століття, що з’єднує Верхню та Нижню Лавру, була зачинена для відвідувачів, бо попи УПЦ МП влаштували тут склад. Непотріб вже розчистили, тож залишилися лише обдерті стіни. Втім вже найближчим часом унікальні галереї хочуть відкрити. Тут буде новий туристичний маршрут.

Приміщення, де був паломницький центр, теж вже повернулись на баланс заповідника. Ікони зі стін орендарі познімали, а ось непотріб — лишили. Однак стан задовільний.

Так само комісія визнала прийнятним вигляд ще 15 приміщень, які теж вже переведені на баланс заповідника. Це третина від загального майна. Втім в адміністрації заповідника станом споруд не задоволені.

Усе приміщення, що вже передали державі, наразі охороняє поліція. У частині з них планують відкрити реабілітаційний центр для тих, хто постраждав від війни.

Людина, яка пройшла найжахливіші випробування війни, вона може відчути тут заради чого вона воювала та що це її спадщина, дітей та онуків.

У цьому переконаний в.о. гендиректора Національного заповідника Києво-Печерська Лавра Максим Остапенко.

Ще один оплот УПЦ МП знаходиться у Тернопільській області. Читай, яка ситуація з Почаївською лаврою.

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