Україна

Ще один оплот УПЦ МП — яка ситуація з Почаївською лаврою на Тернопільщині

Вікторія Мельник, редакторка сайту 04 Травня 2023, 20:30
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