Ще один оплот УПЦ МП — яка ситуація з Почаївською лаврою на Тернопільщині

Попри дев’ятирічну війну на території Донецької та Луганської областей, анексію Криму та понад рік повномасштабного вторгнення, російська пропаганда ніяк не може остаточно піти з нашої землі. Росіяни в рясах не здаються, воюють на своєму церковному фронті та окуповують наші храми.

На щастя, зрушення у цій справі є, а влада та громадяни активно борються з Московським патріархатом в Україні.

Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко в ефірі телемарафону Єдині новини розповів Вадиму Карп’яку, як зараз функціонує комісія, що перевіряє справи, пов’язані з Києво-Печерською лаврою, а також прокоментував новину про те, що аналогічну комісію хочуть провести й для Почаївської лаври.

Що відбувається з УПЦ МП

За словами Олександра Ткаченка, протягом останніх днів спостерігається певне пожвавлення роботи комісії, яка перевіряє та приймає справи стосовно Києво-Печерської лаври. Це пов’язано перш за все з тим, що роботі комісії припинили заважати.

— Досліджено вже понад третину об’єктів на території нижньої Лаври, фактично складені акти, а ми будемо рухатися далі, — наголошує міністр культури України.

Найголовніше — все відбувається у мирний спосіб. Коли комісія закінчить роботу, будемо говорити про подальшу долю тих приміщень.

Там точно буде продовжуватися релігійне життя, — запевнив Ткаченко.

Що буде з Почаївською лаврою

Олександр Ткаченко розповів, що там планують зробити аудит, після якого буде вирішена доля Почаївської Лаври.

— Планово, у нас має бути аудит в Кременецькому заповіднику, де варто розібратися з храмом, щодо якого триває судовий процес. Будемо рухатися послідовно: Києво-Печерська лавра, Чернігівський заповідник, а після цього — Почаївська лавра.

Попри всі юридичні ускладнення, міністр культури України запевнив, що аудит на території Почаївської лаври можливий, якщо підійти з боку перевірки діяльності Кременецького заповідника.

Про порушення закону УПЦ МП на території Києво-Печерської лаври та чим це загрожує російським попам, ми писали в нашому іншому матеріалі.

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