Украина

Еще один оплот УПЦ МП — какая ситуация с Почаевской лаврой в Тернопольской области

Виктория Мельник, редактор сайта 04 мая 2023, 20:30
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0:03:30
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0:05:55
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Это было рядом! Журналисты дважды попали под обстрел, но увидели, как живет Северск
0:03:17
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