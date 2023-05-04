Еще один оплот УПЦ МП — какая ситуация с Почаевской лаврой в Тернопольской области

Несмотря на девятилетнюю войну на территории Донецкой и Луганской областей, аннексию Крыма и больше года полномасштабного вторжения, российская пропаганда никак не может окончательно уйти с нашей земли. Россияне в рясах не сдаются, воюют на своем церковном фронте и оккупируют наши храмы.

К счастью, подвижки в этом вопросе есть, а власть и граждане активно борются с Московским патриархатом в Украине.

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко в эфире телемарафона Єдиних новин рассказал Вадиму Карпьяку о том, как сейчас функционирует комиссия, проверяющая дела, связанные с Киево-Печерской лаврой, а также прокомментировал новость, что аналогичную комиссию хотят сделать и для Почаевской лавры.

Что происходит с УПЦ МП

По словам Александра Ткаченко, в последние дни наблюдается определенное оживление работы комиссии, которая проверяет и принимает дела в отношении Киево-Печерской лавры. Это связано, прежде всего, с тем, что работе комиссии перестали мешать.

— Исследовано уже более трети объектов на территории нижней Лавры, фактически составлены акты, а мы будем двигаться дальше, — отмечает министр культуры Украины.

Самое главное — все происходит мирным способом. Когда комиссия закончит работу, будем говорить о дальнейшей судьбе помещений.

Там точно будет продолжаться религиозная жизнь, — заверил Ткаченко.

Что будет с Почаевской лаврой

Александр Ткаченко рассказал, что там планируется сделать аудит, после которого будет решена судьба Почаевской Лавры.

— Планово у нас должен быть аудит в Кременецком заповеднике, где следует разобраться с храмом, по которому идет судебный процесс. Будем двигаться последовательно: Киево-Печерская лавра, Черниговский заповедник, а после этого — Почаевская лавра.

Вопреки всем юридическим осложнениям, министр культуры Украины заверил, что аудит на территории Почаевской лавры возможен, если подойти со стороны проверки деятельности Кременецкого заповедника.

О нарушении закона УПЦ МП на территории Киево-Печерской лавры и чем это грозит российским попам, мы писали в нашем другом материале.

Подписывайся на наш Telegram и следи за последними новостями!