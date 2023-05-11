Украина

Молитвы и полиция! Как проходит очищение Киево-Печерской Лавры от УПЦ МП

Орест Дрималовский, ведущий и журналист программы Викна-новости 11 мая 2023, 09:00

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