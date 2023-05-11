Молитвы и полиция! Как проходит очищение Киево-Печерской Лавры от УПЦ МП

В Министерстве культуры и информационной политики Украины отчитались, что треть зданий и сооружений Киево-Печерской Лавры уже вернули в пользование государства.

В то же время, в УПЦ МП, которая до сих пор бесплатно пользовалась святыней, заявили: никаких документов о передаче имущества не подписывали и подписывать не планируют.

После протеста молитвенного, представители УПЦ МП впоследствии перешли и к силовому. Так пытались помешать работе министерской комиссии, которая ведет учет на территории святыни и возвращает в пользование государства.

Но сила не помогла. Галерея, за которую еще несколько дней назад бились, уже находится на балансе заповедника.

Это историческое сооружение 19 века, соединяющее Верхнюю и Нижнюю Лавру, было закрыто для посетителей, потому что попы УПЦ МП устроили здесь склад. Ненужное уже расчистили, так что остались только ободранные стены. Впрочем, уже в ближайшее время уникальные галереи хотят открыть. Здесь будет новый туристический маршрут.

Помещение, где находился паломнический центр, тоже уже вернули на баланс заповедника. Иконы со стен арендаторы сняли, а вот хлам — оставили. Однако состояние удовлетворительное.

Также комиссия признала приемлемым вид еще 15 помещений, которые тоже уже переведены на баланс заповедника. Это треть от общего имущества. Впрочем, в администрации заповедника состоянием сооружений не удовлетворены.

Все помещение, которое уже передали государству, охраняет полиция. В части из них планируют открыть реабилитационный центр для пострадавших от войны.

Человек, который прошел самые ужасные испытания войны, может почувствовать здесь, ради чего он воевал и что это его наследие, детей и внуков.

В этм убежден и.о. гендиректора Национального заповедника Киево-Печерская Лавра Максим Остапенко.

Еще один оплот УПЦ МП находится в Тернопольской области. Читай, какая ситуация с Почаевской лаврой.

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