Священник Московского патриархата не пускал людей в церковь и обижал их — что об этом известно

Молились на украинском впервые верующие одной из общин Киевской области. Больше года они не могли зайти в храм, потому что их не пускал предыдущий настоятель — ревностный сторонник Московского патриархата. Читай в нашем материале, как верующие выгнали московского попа.

Верующие выгнали московского попа из церкви Киевской области

То, что церковь снова открыта для верующих, они считают чудом. Но вместе с тем готовятся к судам. Впервые они молятся по-украински в своей церкви Петра и Павла в Киевской области. Они свободно зашли в храм, который сами построили.

Церковь была заложена в 1999 году, тогда же появился настоятель отец Василий из Московского патриархата. После 2014 года прихожан начали возмущать действия священника, в частности, росписи на стенах семьи Николая II.

Почему село в Украине имеет на стенах портреты царей? — говорит заместитель председателя приходского совета храма Александр Левицкий.

До открытого противостояния не доходило, несогласные перестали ходить в церковь. Жители рассказывают, что в 2021 году здесь молились о здоровье российского патриарха Кирилла. Служб за украинских защитников здесь не проводили.

В прошлом году община решила перейти из Московского патриархата на Украинский. Отец Василий Брынзай отказался участвовать, а церковь для людей запер. Люди говорят, что он их обижал.

Священника ПЦУ приглашали из соседней церкви, богослужения проходили на улице, еще и под сопротивление отца УПЦ МП. Чтобы прервать службу, он звонил в колокола. В двери храма священник пускал только тех, кого считал нужным.

Община дежурила под церковью, пока не обнаружила открытую боковую дверь. Люди вошли в церковь и заменили замки. Отец Василий остается с семьей в помещении приходской школы. Общество против этого.

Бывший настоятель подал в суд на людей села. Он считает, что его трудовые права были нарушены. А община в ответ подала иск о незаконном завладении имуществом. Люди готовятся к судебной волоките.

Ранее мы рассказывали о Почаевской лавре, которая является оплотом УПЦ МП.

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