Украина

Священник Московского патриархата не пускал людей в церковь и обижал их — что об этом известно

Инна Гуриненко, журналистка программы Вікна-новини 30 мая 2023, 21:00

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