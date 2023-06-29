Зверни увагу на Місяць, перш ніж почати щось нове! Календар вдалих дат на липень 2023

Місяць завжди мав вплив на живі організми на Землі. Змінюються не лиши приливи та відливи у водоймах, а й наше самопочуття, ріст рослин тощо.

Треба придивлятися до фаз Місяця, коли хочеш розпочати нову справу. Тож ми розповімо про календар вдалих дат на липень 2023.

Фази Місяця у липні 2023

Місяць, що зростає — 1-2 та 18-31 липня

Повня — 3 липня

Спадний Місяць — 4-16 липня

Молодик — 17 липня

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Місячний календар вдалих днів на липень 2023

Сприятливі дні: 3, 10, 14, 23, 24, 29, 31 липня.

Несприятливі дні: 6, 9, 15, 17, 26 липня.

Вдалі дні у липні 2023

Місячний календар на 3 липня

3 липня — день повного Місяця. Цього дня люди можуть бути дещо імпульсивними, можуть мати надлишкову енергію, це може вплинути на спілкування з іншими. Однак цей день сприятливий для тих, хто збирає трави. Вважається, що в цей день вони мають максимальні цілющі властивості.

Місячний календар на 10 липня

У цей день треба сісти й продумати свої плани на найближчий час. Зверни увагу на попередні помилки та виправ їх. Також цей день сприятливий для початку нової справи.

Місячний календар на 14 липня

У цей день треба зберігати свою енергію та спокій, не витрачати їх на сварки з іншими. Присвяти день собі, займися хобі чи нескладними фізичними навантаженнями.

Місячний календар на 23 липня

День для плідної ділової активності, треба приділити час самоорганізованості. А нові ідеї можуть знайти відгук серед важливих для тебе людей.

Місячний календар на 24 липня

Цього дня краще вирушити у подорож або провести день на природі. Сприятливий день для вдалого відпочинку.

Місячний календар на 29 липня

Хороший день, що приділити увагу особистим стосункам та коханій людині. А от на роботі можуть бути конфлікти або розбіжності у думках.

Місячний календар на 31 липня

Попри те, що це кінець місяця, це сприятливий день для початку нової справи.

Зараз нам здається, що планувати щось нереально, адже будь-якої миті усе може змінитися. Утім, це допомагає нам триматися і бачити своє майбутнє. Раніше ми розповідали, як планувати життя в умовах невизначеності.

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