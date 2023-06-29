Зверни увагу на Місяць, перш ніж почати щось нове! Календар вдалих дат на липень 2023

Місяць завжди мав вплив на живі організми на Землі. Змінюються не лиши приливи та відливи у водоймах, а й наше самопочуття, ріст рослин тощо.
Треба придивлятися до фаз Місяця, коли хочеш розпочати нову справу. Тож ми розповімо про календар вдалих дат на липень 2023.
3 липня — день повного Місяця. Цього дня люди можуть бути дещо імпульсивними, можуть мати надлишкову енергію, це може вплинути на спілкування з іншими. Однак цей день сприятливий для тих, хто збирає трави. Вважається, що в цей день вони мають максимальні цілющі властивості.
У цей день треба сісти й продумати свої плани на найближчий час. Зверни увагу на попередні помилки та виправ їх. Також цей день сприятливий для початку нової справи.
У цей день треба зберігати свою енергію та спокій, не витрачати їх на сварки з іншими. Присвяти день собі, займися хобі чи нескладними фізичними навантаженнями.
День для плідної ділової активності, треба приділити час самоорганізованості. А нові ідеї можуть знайти відгук серед важливих для тебе людей.
Цього дня краще вирушити у подорож або провести день на природі. Сприятливий день для вдалого відпочинку.
Хороший день, що приділити увагу особистим стосункам та коханій людині. А от на роботі можуть бути конфлікти або розбіжності у думках.
Попри те, що це кінець місяця, це сприятливий день для початку нової справи.
Зараз нам здається, що планувати щось нереально, адже будь-якої миті усе може змінитися. Утім, це допомагає нам триматися і бачити своє майбутнє. Раніше ми розповідали, як планувати життя в умовах невизначеності.
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