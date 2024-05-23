Тренч из Сверхъестественного за донат! Миша Коллинз приехал в Украину и собирает средства на авто для разминирования

Амбассадор фандрейзинговой платформы United24 Миша Коллинз собирает средства на машину для гуманитарного разминирования.

Американский актер, который своими глазами видел работу украинских саперов во время посещения Киевской и Черниговской области, разыграет тренч и галстуки со своим автографом, которые носил его герой, ангел Кастиэль в сериале Сверхъестественное.

Миша Коллинз собирает средства на разминирование Украины

На приобретение автомобиля для разминирования планируют собрать 450 тысяч долларов. Благодаря ему саперы могут разминировать земли, а также перевозить взрывоопасные предметы и вещества к месту их ликвидации.

Машина бронирована и легко передвигается по бездорожью. Ее грузоподъемность — более 4000 кг, имеет бронированную кабину и оборудована пулестойким стеклом, а экипаж защищен стенкой, что способно уменьшить влияние ударной волны в случае детонации взрывоопасных предметов.

— Люди постоянно спрашивают меня: “Что мы можем сделать, чтобы изменить ситуацию? Разве мы не должны оставить этот вопрос по усмотрению правительств?” Но каждый доллар помогает, а проект разминирования в Украине чрезвычайно важен и чрезвычайно недофинансирован, — говорит актер.

Он также добавляет, что пожертвования на покупку этой машины не закончат войну, и она не очистит все украинские земли, однако она обезвредит тысячи мин и боеприпасов. А сотни, если не тысячи невинных украинцев смогут сохранить свои концовки или даже жизнь.

После войны это до сих пор останется существенной проблемой, но небольшие взносы помогут улучшить ситуацию.

Поэтому я прошу всех, кто может сделать свой вклад. А чтобы поощрить вас, если вы фанат моего старого шоу, вы можете выиграть пальто или галстук Кастиэля с моим автографом, — пообещал Миша Коллинз.

Каждый донор, который сделает донат от 24 долларов, сможет принять участие в розыгрыше тренча и 5 галстуков с автографом Миши Коллинза. Количество пожертвований от одного человека не ограничено. Присоединиться можно по ссылке.

В United24 напоминают, что российское вторжение превратило Украину в огромное минное поле. Около 156 000 км — почти четверть территории страны — нуждаются в обследовании и разминировании.

Это площадь Бельгии, Дании и Чехии вместе взятых или американского штата Джорджия.

На деоккупированных территориях находят противотанковые и противопехотные мины, мины-ловушки, растяжки, кассетные боеприпасы, тысячи несдетонированных снарядов.

Смертоносную взрывчатку оккупанты прячут в бытовых вещах, детских игрушках, в домах, садах, на детских площадках, на поле, в лесу и парке.

Тренч из Сверхъестественного за донат! Миша Коллинз приехал в Украину и собирает средства на авто для разминирования / 5 Фотографий

Фото: журналистка Факты ICTV Ольга Чайко

Это не первый приезд актера в Украину. Еще в прошлом году Миша Коллинз посещал Украину, чтобы увидеть работу саперов в Черниговской области.

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