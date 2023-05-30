Звезда Сверхъестественного в Киеве! Что известно о Мише Коллинзе и его визите в Украину

Сегодня, 30 мая, Украину посетил американский актер и режиссер Миша Коллинз. Что известно о приезде актера и чем он запомнится — читай подробно в нашем материале.

Миша Коллинз приехал в Киев: что известно о визите звезды Сверхъестественного

Американского актера мы знаем по роли Кастиэля в сериале Сверхъестественное, а еще по фильму Прерванная жизнь. Сегодня он вместе с футболистом Андреем Шевченко и его сыном приехали в Киев.

Актер и раньше выражал поддержку Украине. После начала полномасштабного вторжения Коллинз опубликовал пост на украинском языке, где написал, что поддерживает украинцев:

Украина, наши сердца разрываются за тебя. Мир стремится сделать все возможное, чтобы принести мир и автономию украинскому народу, — написал он на странице в Instagram.

Также Миша Коллинз разместил фото флага Украины и видео в день Киева.

Он заговорил по-украински и сказал: “Украина, добрый день, мы едем к вам!” Украинский удается у него, ведь его родственники из Киевской области. Актер даже изучал украинскую политику и историю, а еще несколько раз посещал далекую Родину до полномасштабной войны.

Интересными фактами об актере является не только поддержка Украины, но и то, что он трижды внесен в Книгу рекордов Гиннеса за:

самую большую охоту на мусор — 14 580 человек (2012);

наибольшее количество обещаний, полученное в течение одной кампании — 92 596 (2012);

самую длинная цепь из английских шпилек — длиной 1901,8 м (2013).

Ранее мы рассказывали о десяти мировых звездах, посетивших Украину во время войны.

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