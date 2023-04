Спел Червону руту в центре Киева! Звезда кантри-музыки Брэд Пэйсли приехал поддержать украинцев

Мировые звезды не молчат, а продолжают поддерживать Украину и напоминать международному сообществу, что война не закончилась, а значит, забывать о ней нельзя.

Популярный исполнитель кантри-музыки Брэд Пэйсли приехал в Киев, чтобы присоединиться к сбору фандрейзинговой платформы UNITED24 на восстановление нашей страны.

Музыкант прошелся по столице и побывал в метро, которое за время войны стало убежищем для тысяч горожан во время ракетных атак.

Я нахожусь на станции метро в Киеве, где тысячи людей прячутся во время воздушной тревоги. Более года назад Россия нанесла сокрушительный удар по этому народу.

Я делаю все, что в моих силах, чтобы помочь, и призываю вас делать то же самое, — сказал он.

Пэйсли также спел на фоне уничтоженной российской техники в центре города. Обладатель трех наград Грэмми, 15 наград Academy of Country Music Awards, 14 Country Music Association Awards и двух American Music Awards исполнил легендарную украинскую песню Червона рута.

А еще воспроизвел свой сингл The Same Here, в котором использована запись с онлайн-конференции с президентом Владимиром Зеленским. Этот трек занял первое место среди загрузок в Apple Music.

Еще с начала полномасштабного вторжения Брэд Пэйсли поддерживал Украину. В частности, артист принял участие в благотворительном телемарафоне Ukraine: Answering the Call, который транслировали в прайм-тайм три американских канала.

Из-за войны многие мировые знаменитости поддерживают наш народ. Читай, как известные люди помогают Украине.

