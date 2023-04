Заспівав Червону руту в центрі Києва! Зірка кантрі-музики Бред Пейслі приїхав підтримати українців

Світові зірки не мовчать, а продовжують підтримувати Україну та невпинно нагадувати міжнародній спільноті, що війна не скінчилась, а отже, забувати про неї не можна.

Популярний виконавець кантрі-музики Бред Пейслі приїхав до Києва, щоб долучитись до збору фандрейзингової платформи UNITED24 на відбудову нашої країни.

Музикант пройшовся столицею та побував у метро, яке за час війни стало прихистком для тисяч містян під час ракетних атак.

Зараз також дивляться

Я знаходжусь на станції метро в Києві, де тисячі людей переховуються під час повітряної тривоги. Понад рік тому Росія завдала нищівного удару по цьому народові.

Я роблю все, що в моїх силах, аби допомогти, і закликаю вас робити те саме, — сказав він.

Пейслі також заспівав на фоні знищеної російської техніки в центрі міста. Володар трьох нагород Греммі, 15 нагород Academy of Country Music Awards, 14 Country Music Association Awards та двох American Music Awards виконав легендарну українську пісню Червона рута.

А ще відтворив свій сингл The Same Here, у якому використано запис з онлайн-конференції з президентом Володимиром Зеленським. Цей трек посів перше місце серед завантажень в Apple Music.

Ще з початку повномасштабного вторгнення Бред Пейслі підтримував Україну. Зокрема артист взяв участь у благодійному телемарафоні Ukraine: Answering the Call, який транслювали в прайм-тайм три американські канали.

Через війну багато світових знаменитостей підтримують наш народ. Читай, як відомі люди допомагають Україні.

Підписуйся на наш Telegram та стеж за останніми новинами!