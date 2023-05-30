Зірка Надприродного в Києві! Що відомо про Мішу Коллінза та його візит до України

Сьогодні, 30 травня, до України завітав американський актор та режисер Міша Коллінз. Що відомо про приїзд актора та чим він запам’ятається — читай детально в нашому матеріалі.

Міша Коллінз приїхав до Києва: що відомо про візит зірки Надприродного

Американського актора ми знаємо за роллю Кастіеля в серіалі Надприродне, а ще за фільмом Перерване життя. Тож сьогодні він разом із футболістом Андрієм Шевченком та його сином приїхали до Києва.

Актор і раніше висловлював підтримку Україні. Після початку повномасштабного вторгнення Коллінз опублікував пост українською мовою, де написав, що підтримує українців:

Україно, наші серця розриваються за тебе. Світ прагне зробити все можливе, щоб принести мир і автономію українському народу, — написав він на сторінці в Instagram.

Також Міша Коллінз розмістив фото прапора України та відео до дня Києва.

Він заговорив українською та сказав: “Україно, добрий день, ми їдемо до вас!” Українська вдається в нього, адже його родичі з Київської області. Актор навіть вивчав українську політику та історію, а ще кілька разів відвідував далеку Батьківщину до повномасштабної війни.

Цікавими фактами про актора є не лише підтримка України, а й те, що він тричі внесений до Книги рекордів Гіннеса за:

найбільше полювання на сміття — 14 580 осіб (2012);

найбільшу кількість обіцянок, отриману протягом однієї кампанії — 92 596 (2012);

найдовший ланцюг з англійських шпильок — довжиною 1901,8 м (2013).

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