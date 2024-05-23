Тренч з Надприродного за донат! Актор Міша Коллінз приїхав в Україну та збирає кошти на авто для розмінування

Амбасадор фандрейзингової платформи United24 Міша Коллінз збирає кошти на машину для гуманітарного розмінування.

Американський актор, який на власні очі бачив роботу українських саперів під час відвідин Київщини та Чернігівщини, розіграє тренч і краватки зі своїм автографом, які носив його герой, янгол Кастіель у серіалі Надприродне.

Міша Коллінз збирає кошти на розміновування України

На придбання автівки для розмінувальників планують зібрати 450 тисяч доларів. Завдяки їй сапери зможуть розміновувати землі, а також перевозити вибухонебезпечні предмети та речовини до місця їх ліквідації.

Машина є броньованою та легко пересувається бездоріжжям. Її вантажність — понад 4000 кг, має броньовану кабіну та обладнана кулетривким склом, а екіпаж захищений стінкою, що здатна зменшити вплив ударної хвилі у випадку детонації вибухонебезпечних предметів.

— Люди постійно запитують мене: “Що ми можемо зробити, щоб змінити ситуацію? Хіба ми не повинні залишити це питання на розсуд урядів?” Але кожен долар допомагає, а проєкт розмінування в Україні є надзвичайно важливим і надзвичайно недофінансованим, — каже актор.

Він також додає, що пожертви на купівлю цієї машини не закінчать війну, і вона не очистить усі українські землі, проте вона знешкодить багато тисяч мін та боєприпасів. А сотні, якщо не тисячі невинних українців зможуть зберегти свої кінцівки або навіть життя.

Після закінчення війни це досі залишиться суттєвою проблемою, але невеликі внески допоможуть покращити ситуацію.

Тому я прошу всіх, хто може, зробити свій внесок. А щоб заохотити вас, якщо ви фанат мого старого шоу, ви можете виграти пальто або краватку Кастіеля з моїм автографом, — пообіцяв Міша Коллінз.

Кожен донор, який зробить донат від 24 доларів, зможе взяти участь у розіграші тренча та 5 краваток з автографом Міші Коллінза. Кількість пожертв від однієї людини необмежена. Долучитися можна за посиланням.

В United24 нагадують, що російське вторгнення перетворило Україну на величезне мінне поле. Близько 156 000 км² — майже чверть території країни — потребують обстеження та розмінування.

Це площа Бельгії, Данії та Чехії разом узятих, або американського штату Джорджія.

На деокупованих територіях знаходять протитанкові та протипіхотні міни, міни-пастки, розтяжки, касетні боєприпаси, тисячі нездетонованих снарядів.

Смертоносну вибухівку окупанти ховають у побутових речах, дитячих іграшках, в будинках, садочках, на дитячих майданчиках, на полі, в лісі та парку.

Тренч з Надприродного за донат! Актор Міша Коллінз приїхав в Україну та збирає кошти на авто для розмінування / 5 Фотографій

Фото: журналістка Фактів ICTV Ольга Чайко

Це не перший приїзд актора до України. Ще минулого року Міша Коллінз відвідував Україну, щоб побачити роботу саперів на Чернігівщині.

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