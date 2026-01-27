MOLODI — THE LEGENDS: о чем поет группа-финалист Нацотбора Евровидения-2026

Одним из ярких претендентов на победу на Нацотборе Евровидения-2026 стала группа MOLODI с композицией THE LEGENDS. После того как в прошлом году ребята остановились в шаге от мечты, заняв второе место, они вернулись с четким намерением превратить серебро в золото и показать всему миру голос нового поколения украинской музыки.
MOLODI на Нацотборе Евровидения-2026: что известно о группе
Ребята родом из Мариуполя, и их путь к большой сцене начался довольно необычно – оба учились на электриков, однако настоящий свет нашли в музыке. Основанная в 2022 году группа быстро прошла путь от уличных выступлений к сотрудничеству с топовыми артистами, для которых они сами выступают саундпродюсерами.
Решение пойти на Нацотбор-2026 вторично было продиктовано желанием завершить начатое. В 2025 году их песня My Sea о родном Мариуполе довела зрителей до слез и принесла команде высокие баллы, однако для победы не хватило совсем немного. В этом году музыканты подчеркивают, что чувствуют себя гораздо увереннее.
О чем песня MOLODI — THE LEGENDS
Композиция THE LEGENDS – это мощный поп-рок манифест, который авторы написали самостоятельно. Если прошлогодний трек был рефлексией на боль потери, то песня этого года фокусируется на силе, которую мы получаем от тех, кто был рядом с нами раньше.
Эта песня о неразрывной связи между поколениями. Музыканты вложили в текст идею того, что голоса родных людей никогда не исчезают бесследно – они остаются “в нашей крови и в наших костях”, становясь внутренней силой, помогающей подниматься после падений.
Сразу после премьеры трек попал в тренды украинского YouTube и начал активно штурмовать плейлисты Apple Music и Spotify. Сами артисты признаются, что THE LEGENDS была единственным вариантом для конкурса, поскольку лучше всего отражает их нынешнее состояние: отказ от роли жертвы в пользу роли творца собственной судьбы.
MOLODI — THE LEGENDS: официальное видео песни
MOLODI — THE LEGENDS: текст песни
Raining drops got colored red again,
Rumbling thunder screaming out your name.
I was afraid of losing voices
that I used to know,
But when the lightning strikes,
I clearly hear them call.
The legends never fade,
Never gone,
They echo through your blood
And your bones.
як знайти твоє проміння
в цій темряві
де би я не був я знайду тебе
в грудях моїх небо
хай лунає в поколіннях
і голос твій
де би я не був я знайду тебе
в грудях моїх небо
tell me am I strong enough
enough to stand my ground and rise above
when I felt like I was hopeless
you showed me I can still love
Силу життя не спинити,
З попелу зродяться квіти,
В темряві бачиться світло —
І це світять вони.
The legends never fade,
Never gone,
They echo through your blood
And your bones.
як знайти твоє проміння
в цій темряві
де би я не був я знайду тебе
в грудях моїх небо
хай лунає в поколіннях
і голос твій
де би я не був я знайду тебе
в грудях моїх небо
The legends never fade,
Never gone.
The legends never fade,
Never gone.
