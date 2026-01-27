MOLODI — THE LEGENDS: про що співає група-фіналіст Нацвідбору Євробачення-2026

Одним із найяскравіших претендентів на перемогу на Нацвідборі Євробачення-2026 став гурт MOLODI із композицією THE LEGENDS. Після того як минулого року хлопці зупинилися за крок до мрії, посівши друге місце, вони повернулися з чітким наміром перетворити срібло на золото та показати всьому світу голос нового покоління української музики.

MOLODI на Нацвідборі Євробачення-2026: що відомо про гурт

Хлопці родом із Маріуполя, і їхній шлях до великої сцени почався досить незвично — обидва навчалися на електриків, проте справжнє світло знайшли в музиці. Заснований у 2022 році, гурт швидко пройшов шлях від вуличних виступів до співпраці з топовими артистами, для яких вони самі виступають саундпродюсерами.

Рішення піти на Нацвідбір-2026 вдруге було продиктоване бажанням завершити розпочате. У 2025 році їхня пісня My Sea про рідний Маріуполь довела глядачів до сліз і принесла команді високі бали, проте для перемоги забракло зовсім трохи. Цьогоріч музиканти наголошують, що почуваються набагато впевненіше.

Про що пісня MOLODI — THE LEGENDS

Композиція THE LEGENDS — це потужний поп-рок маніфест, який автори написали самостійно. Якщо минулорічний трек був рефлексією на біль втрати, то цьогорічна пісня фокусується на силі, яку ми отримуємо від тих, хто був поруч із нами раніше.

Ця пісня про нерозривний зв’язок між поколіннями. Музиканти вклали в текст ідею того, що голоси рідних людей ніколи не зникають безслідно — вони залишаються “в нашій крові та в наших кістках”, стаючи внутрішньою силою, що допомагає підійматися після падінь.

Одразу після прем’єри трек потрапив у тренди українського YouTube та почав активно штурмувати плейлисти Apple Music та Spotify. Самі артисти зізнаються, що THE LEGENDS була єдиним варіантом для конкурсу, оскільки вона найкраще відображає їхній нинішній стан: відмову від ролі жертви на користь ролі творця власної долі.

MOLODI — THE LEGENDS: офіційне відео пісні

MOLODI — THE LEGENDS: текст пісні

Raining drops got colored red again,

Rumbling thunder screaming out your name.

I was afraid of losing voices

that I used to know,

But when the lightning strikes,

I clearly hear them call.

The legends never fade,

Never gone,

They echo through your blood

And your bones.

як знайти твоє проміння

в цій темряві

де би я не був я знайду тебе

в грудях моїх небо

хай лунає в поколіннях

і голос твій

де би я не був я знайду тебе

в грудях моїх небо

tell me am I strong enough

enough to stand my ground and rise above

when I felt like I was hopeless

you showed me I can still love

Силу життя не спинити,

З попелу зродяться квіти,

В темряві бачиться світло —

І це світять вони.

The legends never fade,

Never gone,

They echo through your blood

And your bones.

як знайти твоє проміння

в цій темряві

де би я не був я знайду тебе

в грудях моїх небо

хай лунає в поколіннях

і голос твій

де би я не був я знайду тебе

в грудях моїх небо

The legends never fade,

Never gone.

The legends never fade,

Never gone.

Фото: скриншот з відео Євробачення Україна.

