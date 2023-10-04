Разрешено или нет? Можно ли хранить бензин в пластиковой канистре

Обладатели автомобиля должны иметь несколько литров бензина в запасе на случай экстренных ситуаций. Может быть так, что рядом не окажется заправок или на них закончится бензин. Украинцы уже переживали дефицит топлива.

Многие набирали бензин в канистры и хранили дома. Но можно ли хранить бензин в пластиковой канистре и как вообще его стоить хранить? Об этом мы расскажем ниже.

Можно ли хранить бензин в пластиковой канистре

Люди хранят дома бензин также для работы некоторых приборов, например, газонокосилок или электрических пил. Также у кого-то есть генераторы.

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Дома можно хранить бензин в пластиковых канистрах до 5 л. Но стоить помнить, что полиэтиленовые или пластиковые емкости подходят только для хранения. Запрещено перевозить в них бензин.

А на заправках и вовсе не нальют бензин в пластиковую или стеклянную тару. Это запрещено. Такие емкости накапливают статическое электричество и могут вызвать искру.

Если ты хранишь бензин дома в пластиковой таре, стоит помнить, что она не подходит для длительного хранения. Так можно держать бензин не более трех или шести месяцев. Бензин начинает взаимодействовать с пластиком и его качество стремительно снижается.

Как можно хранить бензин

Для хранения бензина лучше всего подходят стандартные металлические канистры: желательно стальные, но и алюминиевые тоже можно. Они должны плотно закрываться. Хранить бензин надо в прохладном месте — при температуре +15-20°С, канистра не должна подвергаться солнечному воздействию.

Так бензин можно хранить около года, согласно государственному стандарту. Но не забывай, что со временем качество бензина все равно ухудшается, а октановое число понижается.

Бывает так, что ты едешь долго по трассе и рядом нет заправочных станций. Ранее мы рассказывали, что делать, если бензин кончился в дороге.

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