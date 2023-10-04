Дозволено чи ні? Чи можна зберігати бензин у пластиковій каністрі

Богдана Макалюк, редакторка сайту 04 Жовтня 2023, 13:45
Чи можна зберігати бензин у пластиковій каністрі
Фото: Depositphotos

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