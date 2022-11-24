(Не) подлежат мобилизации? Могут ли верующие пройти альтернативную службу во время войны

Согласно законам военного положения, в Украине во время общей мобилизации подлежат призыву все военнообязанные. Но можно ли избежать мобилизации по религиозным убеждениям? Или пройти альтернативную службу, если ты верующий(-ая)? Читай подробно в материале.

Можно ли избежать мобилизации по религиозным убеждениям

Если у тебя есть религиозные убеждения, по которым ты не можешь воевать или даже брать оружие в руки, адвокат Андрей Новак и начальник Службы военного капелланства Алексей Терещук рассказали Украинской правде, что в таком случае делать.

Согласно Конституции Украины, защита Отечества, независимости и территориальной целостности Украины, уважение ее государственных символов является обязанностью граждан Украины.

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Потому религиозные убеждения не освобождают граждан Украины от мобилизации и обязанности защищать государство. К тому же Конституция закрепляет равные права за людьми и не разрешает дискриминацию по религиозным признакам.

Также в статье 35 Закона о мобилизационной подготовке прописаны следующие тезисы:

Никто не может быть освобожден от своих обязанностей перед государством или отказаться от выполнения законов по мотивам религиозных убеждений.

Однако Закон объясняет, что если исполнение обязанности противоречит религиозным убеждениям, исполнение этой обязанности должно быть заменено альтернативной (невоенной) службой.

Что такое альтернативная служба

Альтернативная (невоенная) служба введена вместо срочной. Она не предусматривает военной подготовки и использования оружия и является в 1,5 раза длиннее срочной.

Альтернативную службу можно пройти на предприятиях, учреждениях, организациях, деятельность которых связана с социальной защитой населения, здравоохранением, защитой окружающей среды, строительством, жилищно-коммунальным и сельским хозяйством, а также в патронажной службе в организациях Общества Красного Креста Украины.

Право на альтернативную службу имеют верующие официальных и закрепленных законодательством Украины конфессий, вероучение которых запрещает использование оружия.

Однако эта норма действовала в мирное время, а на период военного положения заменить военную службу альтернативной нельзя.

Что делать, если тебя мобилизуют, а оружие в руки брать нельзя по религиозным убеждениям?

Из-за разногласий между Законом о мобилизационной подготовке и Конституцией можно написать заявление в военкомат о желании пройти службу альтернативной формы.

К заявлению приложи документ, подтверждающий религиозные убеждения, — справку от своей общины, которая запрещает брать оружие в руки.

В таком случае тебя могут назначить на небоевую должность. К примеру, инженером, водителем или поваром.

Ранее мы рассказывали, какая ответственность предусмотрена за неявку в военкомат.

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