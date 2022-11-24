(Не) підлягають мобілізації? Чи можуть віряни пройти альтернативну службу під час війни

Згідно з законами воєнного стану в Україні під час загальної мобілізації підлягають призову всі військовозобов’язані. Та чи можна уникнути мобілізації через релігійні переконання? Або пройти альтернативну службу, якщо ти вірянин(-ка)? Читай детально в матеріалі.

Чи можна уникнути мобілізації через релігійні переконання

Якщо в тебе є релігійні переконання, за якими ти не можеш воювати чи навіть брати зброю до рук, адвокат Андрій Новак та начальник Служби військового капеланства Олексій Терещук розповіли Українській правді, що в такому разі робити.

За Конституцією України, захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов’язком громадян України.

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Тому релігійні переконання не звільняють громадян України від мобілізації та обов’язку захищати державу. До того ж Конституція закріплює рівні права за людьми і не дозволяє дискримінацію за релігійними ознаками.

Також у статті 35 Закону про мобілізаційну підготовку прописані такі тези:

Ніхто не може бути увільнений від своїх обов’язків перед державою або відмовитися від виконання законів за мотивами релігійних переконань.

Проте Закон пояснює, що в разі, якщо виконання обов’язку суперечить релігійним переконанням, виконання цього обов’язку має бути замінене альтернативною (невійськовою) службою.

Що таке альтернативна служба

Альтернативна (невійськова) служба запроваджена замість строкової. Вона не передбачає військової підготовки та використання зброї і є в 1,5 раза довшою за строкову.

Альтернативну службу можна пройти на підприємствах, в установах, організаціях, діяльність яких пов’язана з соціальним захистом населення, охороною здоров’я, захистом довкілля, будівництвом, житлово-комунальним та сільським господарством, а також у патронажній службі в організаціях Товариства Червоного Хреста України.

Право на альтернативну службу мають віряни офіційних і закріплених законодавством України конфесій, віровчення яких забороняє користування зброєю.

Проте ця норма діяла в мирний час, а на період воєнного стану замінити військову службу альтернативною не можна.

Як діяти, якщо тебе мобілізують, а зброю до рук брати не можна через релігійні переконання?

Через розбіжність між Законом про мобілізаційну підготовку та Конституцією можна написати заяву у військкомат про бажання пройти службу альтернативної форми.

До заяви додай документ, який підтверджує релігійні переконання — довідку від своєї громади, яка забороняє брати зброю до рук.

В такому випадку тебе можуть призначити на небойову посаду. Наприклад, інженером, водієм чи кухарем.

Раніше ми розповідали, яка відповідальність передбачена за неявку у військкомат.

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