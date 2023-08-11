Можно ли собакам арбуз и сколько именно: объясняет эксперт

Арбуз любят как дети, так и взрослые. К тому же он может приглянуться домашним питомцам. Все чаще ветеринары говорят о том, что это лакомство может быть полезным для собак, но при условии, что кормить им питомца нужно правильно. Можно ли собакам арбуз — читай в материале.

Можно ли собакам арбуз: польза для собак

По словам ветеринара Святослава Соколенко, в мякоти арбуза есть много питательных веществ. Они могут приносить пользу как человеку, так и четвероногим друзьям. В нем есть также калий и витамин С, А и В6. А еще арбуз богат клетчаткой, которая способствует здоровому пищеварению.

Можно ли собакам есть арбуз

Ветеринар утверждает, что арбуз можно давать питомцам, но все-таки лучше этого не делать, или кормить им собаку в меру.

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Важно, что для кормления подходит только мякоть (а не другие части плода). Если песик проглотит семена, может случиться непроходимость кишечника и собака заболеет.

А вот кожура арбуза приводит к желудочно-кишечным расстройствам у собак. У твоего питомца может начаться рвота или диарея. Поэтому лакомство нужно давать в меру (очень маленькими порциями, и только мякоть).

Каким собакам нельзя арбуз

Лучше не кормить этой ягодой собак, у которых диагностировали нарушение выделения мочи, камни в почках, диарею или расстройства пищеварения, панкреатит, сахарный диабет. Также нельзя арбуз щенкам моложе 3 месяцев и собакам пожилого возраста (могут быть проблемы с кишечником).

Можно ли давать арбуз собаке: основные правила

Давая своей собаке арбуз, учти несколько рекомендаций.

Выбирай для подкормки бессемянные сорта арбуза или кусочки, где нет семечек. Перед этим достань мякоть с помощью специальной ложки или нарежь арбуз небольшими кусочками, полностью удаляя кожуру. Давай только натуральный арбуз. Лакомства или конфеты из арбуза с искусственными ароматизаторами могут содержать другие ингредиенты (например, сахар) вредные для питомца. Лакомство должно составлять не более 10% суточного рациона собаки.

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