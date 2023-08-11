Чи можна собакам кавун і скільки саме: пояснює експерт

Кавун люблять як малеча, так і дорослі. А ще він може подобатися домашнім улюбленцям. Все частіше ветеринари говорять про те, що ці ласощі можуть бути корисними для собак, але за умови, що годувати собаку ним необхідно правильно. Чи можна собакам кавун — читай у матеріалі.
За словами ветеринара Святослава Соколенка, у м’якоті кавуна є багато поживних речовин. Вони можуть приносити користь як людині, так і чотирилапим друзям. У кавуні є також калій та вітамін С, А та В6. Також кавун багатий на клітковину, яка сприяє здоровому травленню.
Ветеринар стверджує, що загалом кавун можна давати собаці, але все ж краще цього не робити або давати в міру.
Важливо, що для годування підходить лише м’якуш (а не інші частини плоду). Якщо песик проковтне насіння, може статися непрохідність кишківника, і тварина захворіє.
Важливо, що для годування підходить лише м’якуш (а не інші частини плоду). Якщо песик проковтне насіння, може статися непрохідність кишківника, і тварина захворіє.
А ось шкірка кавуна призводить до шлунково-кишкових розладів у собак. У твого улюбленця може початися блювання або діарея. Тому ласощі потрібно давати в міру (дуже маленькими порціями, і лише м’якуш).
Краще не годувати цією ягодою собак, у яких діагностували порушення виділення сечі, каміння у нирках, діарею або розлади травлення, панкреатит, цукровий діабет. Також не можна кавун щенятам молодше 3 місяців і собакам похилого віку (можуть бути проблеми з кишківником).
Даючи своєму собаці кавун, врахуй кілька рекомендацій.
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