Чи можна собакам кавун і скільки саме: пояснює експерт

Кавун люблять як малеча, так і дорослі. А ще він може подобатися домашнім улюбленцям. Все частіше ветеринари говорять про те, що ці ласощі можуть бути корисними для собак, але за умови, що годувати собаку ним необхідно правильно. Чи можна собакам кавун — читай у матеріалі.

Чи можна собакам кавун: користь ягоди

За словами ветеринара Святослава Соколенка, у м’якоті кавуна є багато поживних речовин. Вони можуть приносити користь як людині, так і чотирилапим друзям. У кавуні є також калій та вітамін С, А та В6. Також кавун багатий на клітковину, яка сприяє здоровому травленню.

Чи можна собакам їсти кавун

Ветеринар стверджує, що загалом кавун можна давати собаці, але все ж краще цього не робити або давати в міру.

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Важливо, що для годування підходить лише м’якуш (а не інші частини плоду). Якщо песик проковтне насіння, може статися непрохідність кишківника, і тварина захворіє.

А ось шкірка кавуна призводить до шлунково-кишкових розладів у собак. У твого улюбленця може початися блювання або діарея. Тому ласощі потрібно давати в міру (дуже маленькими порціями, і лише м’якуш).

Яким собакам не можна кавун

Краще не годувати цією ягодою собак, у яких діагностували порушення виділення сечі, каміння у нирках, діарею або розлади травлення, панкреатит, цукровий діабет. Також не можна кавун щенятам молодше 3 місяців і собакам похилого віку (можуть бути проблеми з кишківником).

Чи можна давати кавун собаці: основні правила

Даючи своєму собаці кавун, врахуй кілька рекомендацій.

Обирай безнасінні сорти кавуна чи шматочки, де немає насіння. Перед цим дістань м’якуш за допомогою спеціальної ложки або наріж кавун невеликими шматочками, повністю видаляючи шкірку. Давай лише натуральний кавун. Ласощі або цукерки з кавуна зі штучними ароматизаторами можуть містити інші інгредієнти (наприклад, цукор), шкідливі для улюбленця. Ласощі мають становити не більше 10% добового раціону собаки.

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