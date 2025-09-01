Можно ли жарить на оливковом масле — выбирай для себя лучшее

Оливковое масло — это одно из самых лучших масел, которые только можно приобрести в магазинах. Оно снискало славу очень полезного продукта. Это масло активно применяют в кулинарии, медицине и косметологии. Сегодня мы ответим на вопрос, пригодно ли оно для жарки.

Читай, полезно ли жарить на оливковом масле, и какое масло лучше выбрать для жарки: прямого отжима или extra virgin (холодного отжима) — в материале.

Главная польза оливкового масла — это то, что оно не содержит холестерина и углеводов. Гликемический индекс оливкового масла — ноль.

Какое оливковое масло полезнее: рафинированное или нерафинированное

Какое масло выбрать каждый решает себе сам.

Нерафинированное оливковое масло имеет ярко выраженный вкус и содержит гораздо больше полезных элементов и примесей, но на нем не рекомендуется жарить. Чаще всего такое масло используют для заправки салатов.

Нерафинированное масло не подходит для жарки, ведь когда оно нагревается, то сгорают полезные вещества и выделяются канцерогены. Оно горчит и пенится.

Рафинированное масло подходит для тех, кто боится аллергических реакций.

Для рафинированного оливкового масла более длительный срок хранения, и на нем можно жарить.

Можно ли жарить на оливковом масле

Нерафинированное оливковое масло не подходит для жарки, поэтому для этого используй только рафинированное оливковое масло.

Советы врачей-гастроэнтерологов, как жарить на оливковом масле без вреда для здоровья:

Используй рафинированное оливковое масло. Оно имеет более высокую температуру дымления и менее подвержено окислению.

Используй оливковое масло один раз. Жарить на нем повторно не рекомендуется и небезопасно для здоровья.

Не перегревай оливковое масло. Температура дымления оливкового масла составляет 160-230 °C. Если ты превысишь эту температуру, масло начнет выделять дым и вредные вещества.

Не пережаривай пищу. Лучше жарить еду на небольшом огне и не больше нескольких минут.

Можно ли жарить на оливковом масле холодного отжима (Extra Virgin)

Оливковое Extra Virgin подвергается холодному отжиму и является нерафинированным маслом, что говорит о богатом его составе, ненасыщенных жирах, как, например, олеиновой кислоте.

Этот вид масла лучше подходит для салатов, соусов и жарки на низких температурах. Использование Extra Virgin для приготовления блюд при высоких температурах может привести к потере его полезных свойств.

Лучшее масло для жарки в случае с оливковым — рафинированное (Monini Anfora). Оно имеет более высокую температуру дымления, примерно 243 ºC. Это означает, что на этом масле можно запекать блюда и жарить. Но следует учитывать, что при этом оливковое масло может придавать блюдам определенный специфический вкус.

Как выбрать хорошее оливковое масло

Для чего подойдет оливковое масло

Жарка

Refined olive oil / Olive oil (микс рафинированный и extra virgin).

Olive pomace oil: выдерживают высокую температуру, не горчат, экономнее.

Запекание, тушение

Olive oil (смешанная).

Extra virgin (но не премиум, а более простая, мягкая по вкусу): хорошо для овощей, мяса, рыбы — придают легкий аромат, но не перебивают вкус.

Салаты, холодные блюда, соусы

Extra virgin olive oil (первый отжим): самая ароматная, сохраняет все полезные вещества, хорошо для салатов, брускетт, соусов, заправок.

Выбирай для себя все лучшее, чтобы смаковать любимые блюда и оставаться активным (-ой) и здоровым (-ой)!

А для пополнения своих знаний об оливковом масле — читай материал Викон с полезными советами как выбрать качественное оливковое масло: регион сбора, сорт и правильный отжим.

