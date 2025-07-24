Жители нескольких областей Украины ночью могли наблюдать за сиянием ночью. В частности, об этом сообщали жители Харьковской, Николаевской, Ивано-Франковской областей. Что это за явление и почему оно так нетипично светилось? Рассказываем в материале!

“Космическая медуза” пролетела над Украиной: свечение в небе ночью

Сегодня ночью со среды на четверг 24 июля украинцы заметили сияние в небе. Однако ни звездопада, ни других космических ситуаций не прогнозировалось.

Людей это смутило и заинтриговало. “Космическая медуза” засветилась поздно вечером, 23 июля, около 22:25. Явление выглядело как кольцо с двумя утолщениями, которое выдавало яркий свет.

Такая “космическая медуза” возникла в результате отражения света от облаков газов. На самом же деле украинцы увидели яркий след от ракеты Falcon 9, которую запустили в рамках миссии NASA TRACERS 23 июля.

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Universe Space Tech объяснили, что отражение света от облака газов произошло в результате работы двигателей ракеты или от сжигания остатков топлива.

Обычно “медузу” можно увидеть в небе или перед рассветом, или вскоре после заката. Из-за необычного внешнего вида их часто принимают за НЛО или даже ядерные испытания.

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Что светилось сегодня ночью — фото

Иногда такие “космические медузы” имеют форму спирали.

”Космическая медуза” светилась ночью: что за явление видели украинцы / 4 Фотографии

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