Жителі кількох областей України вночі могли спостерігати за сяйвом уночі. Зокрема про це повідомляли жителі Харківської, Миколаївської, Івано-Франківської областей. Що це за явище і чому воно так нетипово світилося? Розповідаємо в матеріалі!

“Космічна медуза” пролетіла над Україною: світіння в небі уночі

Сьогодні уночі, з середи на четвер 24 липня, українці помітили сяйво в небі. Однак ані зорепаду, ані інших космічних ситуацій не прогнозувалося.

Людей це збентежило та заінтригувало. “Космічна медуза” засвітилася пізно ввечері, 23 липня, близько 22:25. Явище мало вигляд кільця з двома потовщеннями, яке видавало яскраве світло.

Така “космічна медуза” виникла внаслідок відбиття світла від хмар газів. Насправді ж українці побачили яскравий слід від ракети Falcon 9, яку запустили в межах місії NASA TRACERS 23 липня.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Харьков 1654 🇺🇦 (@kharkiv_1654)

Universe Space Tech пояснили, що відбиття світла від хмари газів відбулося внаслідок роботи двигунів ракети або від спалювання залишків палива.

Зазвичай “медузу” можна побачити в небі або перед світанком, або незабаром після заходу сонця. Через незвичайний зовнішній вигляд, їх часто приймають за НЛО або навіть ядерні випробування.

Читати на тему Космос у тебе вдома: NASA транслюватиме свої експедиції на Netflix NASA прагнуть залучити якомога більше людей до знайомства з космосом та відкриттями науки.

Що світилося сьогодні вночі — фото

Інколи такі “космічні медузи” мають ще й форму спіралі.

”Космічна медуза” світилася уночі: що за явище бачили українці / 4 Фотографії

А якщо ти віриш, що планети мають на нас сильний вплив, ми ділилися, що не можна робити у ретроградний Меркурій.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!