Жителі кількох областей України вночі могли спостерігати за сяйвом уночі. Зокрема про це повідомляли жителі Харківської, Миколаївської, Івано-Франківської областей. Що це за явище і чому воно так нетипово світилося? Розповідаємо в матеріалі! “Космічна медуза” пролетіла над Україною: світіння в небі уночі Сьогодні уночі, з середи на четвер 24 липня, українці помітили сяйво в небі. Однак ані зорепаду, ані інших космічних ситуацій не прогнозувалося. Людей це збентежило та заінтригувало. “Космічна медуза” засвітилася пізно ввечері, 23 липня, близько 22:25. Явище мало вигляд кільця з двома потовщеннями, яке видавало яскраве світло.Така “космічна медуза” виникла внаслідок відбиття світла від хмар газів. Насправді ж українці побачили яскравий слід від ракети Falcon 9, яку запустили в межах місії NASA TRACERS 23 липня. Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Харьков 1654 🇺🇦 (@kharkiv_1654) Universe Space Tech пояснили, що відбиття світла від хмари газів відбулося внаслідок роботи двигунів ракети або від спалювання залишків палива. Зазвичай “медузу” можна побачити в небі або перед світанком, або незабаром після заходу сонця. Через незвичайний зовнішній вигляд, їх часто приймають за НЛО або навіть ядерні випробування. Читати на тему Космос у тебе вдома: NASA транслюватиме свої експедиції на Netflix NASA прагнуть залучити якомога більше людей до знайомства з космосом та відкриттями науки. Що світилося сьогодні вночі — фото Інколи такі “космічні медузи” мають ще й форму спіралі. ”Космічна медуза” світилася уночі: що за явище бачили українці / 4 Фотографії А якщо ти віриш, що планети мають на нас сильний вплив, ми ділилися, що не можна робити у ретроградний Меркурій. Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно! Теги: Космос, Наука Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter