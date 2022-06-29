Не дай продуктам испортиться! Нутрициолог рассказала, как долго хранятся фрукты и овощи

Летом нам хочется больше покупать свежие овощи, фрукты и ягоды. Но часто бывает так, что мы не успеваем съедать все, что приносим из магазина.
Тогда возникает вопрос, как спасти продукты, чтобы они не испортились и не потеряли свои полезные свойства. Нутрициолог Оля Усенко собрала подсказки, как долго хранятся овощи и фрукты.
Если продукт начинает портиться, его можно заморозить. Это касается:
Неправильное хранение продуктов во время жары может привести к тяжелым пищевым отравлениям. Читай, что такое кишечная палочка и как ее лечить.
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