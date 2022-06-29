Не дай продуктам испортиться! Нутрициолог рассказала, как долго хранятся фрукты и овощи

Летом нам хочется больше покупать свежие овощи, фрукты и ягоды. Но часто бывает так, что мы не успеваем съедать все, что приносим из магазина.

Тогда возникает вопрос, как спасти продукты, чтобы они не испортились и не потеряли свои полезные свойства. Нутрициолог Оля Усенко собрала подсказки, как долго хранятся овощи и фрукты.

Как долго хранятся фрукты и овощи

яблоки — 4-6 недель в холодильнике

твердое авокадо — 4-7 дней при комнатной температуре

мягкое авокадо — 2-3 дня в холодильнике

бананы — 2-5 дней при комнатной температуре или до 7 дней в холодильнике

брокколи — 1-2 недели в холодильнике

морковь — 3-4 недели в холодильнике

огурцы — 1 неделя в холодильнике

цитрусовые — 3-4 недели в холодильнике

кукуруза — 1-3 дня в готовом виде и до 7-8 дней в холодильнике в сыром виде

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чеснок — 3-6 месяцев при комнатной температуре

виноград — 3-5 дней в холодильнике, определенные сорта — до 7-10 дней

лук — 3-4 месяца

груша — 4-6 дней в холодильнике

помидоры — 5-7 дней в холодильнике, некоторые сорта — до 10-12 дней

кабачки — 10-14 дней в холодильнике

цукини — 7-10 дней в холодильнике

арбуз — 7-10 дней в холодильнике

картофель — 3-5 недель в темном и сухом месте

персик — 1-3 дня при комнатной температуре, 2-5 дней — в холодильнике

ягоды — до 3 дней в холодильнике

Какие фрукты и овощи можно заморозить

Если продукт начинает портиться, его можно заморозить. Это касается:

Ягод. Зелени. Кабачков и цукини (их можно предварительно порезать кубиками). Абрикосов и персиков. Брокколи, цветной капусты. Авокадо (лучше всего заморозить в виде гуакамоле или кубиков). Картофеля (замороженные кубики картофеля можно использовать на суп).

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