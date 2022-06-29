Не дай продуктам зіпсуватись! Нутриціологиня розповіла, як довго зберігаються фрукти та овочі

Влітку нам хочеться більше купувати свіжих овочів, фруктів та ягід. Але часто буває так, що ми не встигаємо з’їдати все, що приносимо з магазину.

Тоді постає питання, як врятувати продукти, щоб вони не зіпсувались та не втратили своїх корисних властивостей. Нутриціологиня Оля Усенко зібрала підказки, як довго можуть зберігатись овочі та фрукти.

Як довго зберігаються фрукти та овочі

яблука — 4-6 тижнів у холодильнику

тверде авокадо — 4-7 днів за кімнатної температури

м’яке авокадо — 2-3 дні в холодильнику

банани — 2-5 днів за кімнатної температури або до 7 днів у холодильнику

броколі — 1-2 тижні в холодильнику

морква — 3-4 тижні в холодильнику

огірки — 1 тиждень у холодильнику

цитрусові — 3-4 тижні в холодильнику

кукурудза — 1-3 дні в готовому вигляді й до 7-8 днів в холодильнику в сирому вигляді

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часник — 3-6 місяців за кімнатної температури

виноград — 3-5 днів у холодильнику, певні сорти — до 7-10 днів

цибуля — 3-4 місяці

груша — 4-6 днів у холодильнику

помідори — 5-7 днів у холодильнику, деякі сорти — до 10-12 днів

кабачки — 10-14 днів у холодильнику

цукіні — 7-10 днів у холодильнику

кавун — 7-10 днів у холодильнику

картопля — 3-5 тижнів у темному та сухому місці

персик — 1-3 дні за кімнатної температури, 2-5 днів у холодильнику

ягоди — до 3 днів у холодильнику

Які фрукти та овочі можна заморозити

Загалом, якщо продукт починає псуватись, його можна заморозити. Це стосується:

Ягід. Зелені. Кабачків та цукіні (їх можна попередньо нарізати кубиками). Абрикос та персиків. Броколі, цвітної капусти. Авокадо (найкраще заморозити у вигляді гуакамоле або кубиками). Картоплі (заморожені кубики картоплі можна використовувати для супу).

Неправильне зберігання продуктів під час спеки може призвести до тяжких харчових отруєнь. Читай, що таке кишкова паличка та як її лікувати.

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