Не дай продуктам зіпсуватись! Нутриціологиня розповіла, як довго зберігаються фрукти та овочі

Влітку нам хочеться більше купувати свіжих овочів, фруктів та ягід. Але часто буває так, що ми не встигаємо з’їдати все, що приносимо з магазину.
Тоді постає питання, як врятувати продукти, щоб вони не зіпсувались та не втратили своїх корисних властивостей. Нутриціологиня Оля Усенко зібрала підказки, як довго можуть зберігатись овочі та фрукти.
Загалом, якщо продукт починає псуватись, його можна заморозити. Це стосується:
Неправильне зберігання продуктів під час спеки може призвести до тяжких харчових отруєнь. Читай, що таке кишкова паличка та як її лікувати.
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