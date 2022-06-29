Їжа та рецепти

Не дай продуктам зіпсуватись! Нутриціологиня розповіла, як довго зберігаються фрукти та овочі

Олена Яковлєва, редакторка сайту 29 Червня 2022, 17:00
Як довго зберігаються фрукти та ягоди в холодильнику
Фото: Pexels

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