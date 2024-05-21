Неожиданные и действенные народные средства от тли в домашних условиях: нашатырь, настойка валерианы, горчичный порошок

Обнаружил (-ла) на растениях тлю? Нет времени медлить, эти вредители быстро образуют колонии, высасывают соки из растений и разносят вирусные болезни. Если ты противник химии, мы расскажем тебе о действенных народных средствах борьбы с тлей в домашних условиях.

Кто такая тля и как она вредит

Несмотря на совсем маленькие размеры тля за короткий срок может оставить растения голыми. Понравившееся растение тля облепляет, особенно плотно заселяя верхушки плодовых и декоративных садовых культур.

Путешествуя на соседние здоровые растения, тля вредят и им, попутно перенося вирусы. Продукты жизнедеятельности тлей — так называемая медовая роса, сладкая липкая субстанция, загрязняющая листья, является идеальной средой для сажистого грибка. А еще медовую росу обожают муравьи, которые часто и разносят тлю по участку. Рассказываем, как приготовить народные средства для борьбы с тлей.

Подручные народные средства для борьбы с тлей

Сначала расскажем о народных средствах борьбы с тлей, которые есть у тебя под рукой, на кухне.

Раствор горчичного порошка

В ведре воды раствори 200 г горчичного порошка. Раствором опрыскивай или тщательно промой листья растений.

Уксусный раствор

В 10 литрах воды разведи 10 столовых ложек яблочного уксуса или пять столовых ложек 9% уксуса. Чтобы раствор лучше прилипал к растению, добавь немного жидкого мыла. Опрыскивай раствором зараженные кусты, деревья или цветы.

Молотый перец — действенное средство и против тли, и против муравьев

Всыпь в 1 литр воды 50 г молотого перца. Вскипяти, оставь на сутки настояться. Процеди и добавь 10 г жидкого мыла — для липучего эффекта. Раствором опрыскивай пораженные тлей деревья, кустарники и растения в саду. Это средство помогает избавиться не только от тли, но и от муравьев.

Настойка из корок апельсина как средство от тли

1 кг апельсиновых корок залей ведром теплой воды. Дай настояться трое суток. Опрыскай пораженные тлей растения.

Как бороться с тлей с помощью аптечных препаратов

Нашатырный спирт как средство борьбы с тлей

Разведи 1 столовую ложку нашатырного спирта на 10 л воды. Опрыскивай растения.

Настойка валерианы

Смешай 3 литра воды, 50 мл жидкого мыла и 25 мл настойки валерианы (ее купи в аптеке). Опрыскивай полученным раствором все растения, на которых увидишь тлю.

Ромашка аптечная

Приобрети в аптеке 100 г сухой лекарственной ромашки. Залей траву 1 л теплой воды, настаивай половину суток, перед использованием разбавь в пропорции 1:3.

Средства от тли в домашних условиях на отварах и настойках огородных трав

Отвар из пижмы против тли

1 кг травы пижмы залей 10 л чистой воды, вскипяти, охлади, процеди. К готовому отвару добавь мыло для лучшего прилипания средства к зеленым частям растений.

Настойка из конского щавеля

300 г корней конского щавеля измельчи, залей 10 л воды. Настаивай три часа. Опрыскивай или промой настойкой пораженные растения.

Настойка из лопуха

Измельчи листья лопуха, заполни ими полведра, залей 5 литрами кипятка. Настаивай двое суток. Опрыскай растения.

Все эти народные средства борьбы с тлей будут эффективны, если ты будешь повторять обработки неоднократно и следить за растениями, чтобы не допустить повторения размножения вредителей.

Также на огороде следует побороться с муравейниками, ведь муравьи очень заинтересованы в размножении тли и способствуют росту ее колоний.

Раньше мы писали, как избавиться от тли на розах.

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