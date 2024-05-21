Неочікувані та дієві народні засоби від тлі в домашніх умовах: нашатир, настоянка валеріани, що ще?

Виявив (-ла) на рослинах тлю (попелицю)? Немає часу зволікати, ці шкідники швидко утворюють колонії, висмоктують соки з рослин та розносять вірусні хвороби. Якщо ти противник хімії, ми розповімо тобі про дієві засоби боротьби з тлею в домашніх умовах.
Попри зовсім маленькі розміри тля (або попелиця) за короткий термін може залишити рослини голими. Уподобану рослину тлі обліплюють, особливо щільно заселяючи верхівки плодових і декоративних садових культур.
Мандруючи на сусідні здорові рослини, тлі шкодять і їм, попутно переносячи віруси. Продукти життєдіяльності попелиць — так звана медяна роса, солодка липка субстанція, яка забруднює листя, є ідеальним середовищем для сажистого грибка. А ще медяну росу обожнюють мурашки, які часто й розносять попелицю по ділянці. Розказуємо, як приготувати народні засоби для боротьби з тлею.
Спочатку розкажемо про народні засоби боротьби з тлею, які є у тебе під рукою, на кухні.
Розчин гірчичного порошку
У відрі води розчини 200 г гірчичного порошку. Розчином обприскай або ретельно промий листя рослин.
Оцтовий розчин
В 10 літрах води розведи 10 столових ложок яблучного оцту або п’ять столових ложок столового 9% оцту. Щоб розчин краще прилипав до рослини, додай трохи рідкого мила. Обприскай розчином заражені кущі, дерева або квіти.
Мелений перець — дієвий засіб і проти тлі, й проти мурах
Всип в 1 літр води 50 грамів меленого перцю. Закип’яти, залиш на добу настоятися. Проціди та додай 10 грамів рідкого мила — для липучого ефекту. Розчином обприскай уражені тлею дерева, кущі й рослини в саду. Цей засіб допомагає позбутися не лише попелиці, а й мурах.
Настоянка з кірок апельсина як засіб від попелиці
1 кг апельсинових кірок залий відром теплої води. Дай настоятися три доби. Обприскай уражені попелицями рослини.
Нашатирний спирт як засіб боротьби з тлею
Розведи 1 столову ложку нашатирного спирту на 10 літрів води. Обприскай рослини.
Настоянка валеріани
Змішай 3 літри води, 50 мл рідкого мила та 25 мл настойки валеріани (її купи в аптеці). Обприскай отриманим розчином усі рослини, на яких побачиш попелицю.
Ромашка аптечна
Придбай в аптеці 100 г сухої лікарської ромашки. Залий траву 1 л теплої води, настоюй пів доби, перед використанням розбав в пропорції 1:3.
Відвар з пижми проти тлі
1 кг трави пижми залий 10 л чистої води, закип’яти, остуди, проціди. До готового відвару додай мило для кращого прилипання засобу до зелених частин рослин.
Настоянка з кінського щавлю
300 г коренів кінського щавлю подрібни, залий 10 л води. Настоюй три години. Обприскай або промий настоянкою уражені рослини.
Настоянка з лопуха від тлі
Подрібни листя лопуха, заповни ними пів відра, залий 5 літрами окропу. Настоюй дві доби.
Усі ці народні засоби боротьби з тлею будуть ефективними, якщо ти повторюватимеш обробки неодноразово і слідкуватимеш за рослинами, аби не допустити повторення розмноження шкідників.
Також на городі варто поборотися з мурашниками, адже мурахи дуже зацікавлені в розмноженні тлі та сприяють росту їхніх колоній.
Раніше ми писали, як позбутися попелиць на трояндах.
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