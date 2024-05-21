Неочікувані та дієві народні засоби від тлі в домашніх умовах: нашатир, настоянка валеріани, що ще?

Виявив (-ла) на рослинах тлю (попелицю)? Немає часу зволікати, ці шкідники швидко утворюють колонії, висмоктують соки з рослин та розносять вірусні хвороби. Якщо ти противник хімії, ми розповімо тобі про дієві засоби боротьби з тлею в домашніх умовах.

Хто такі тлі (попелиці) та як вони шкодять

Попри зовсім маленькі розміри тля (або попелиця) за короткий термін може залишити рослини голими. Уподобану рослину тлі обліплюють, особливо щільно заселяючи верхівки плодових і декоративних садових культур.

Мандруючи на сусідні здорові рослини, тлі шкодять і їм, попутно переносячи віруси. Продукти життєдіяльності попелиць — так звана медяна роса, солодка липка субстанція, яка забруднює листя, є ідеальним середовищем для сажистого грибка. А ще медяну росу обожнюють мурашки, які часто й розносять попелицю по ділянці. Розказуємо, як приготувати народні засоби для боротьби з тлею.

Підручні народні засоби для боротьби з тлею (попелицею)

Спочатку розкажемо про народні засоби боротьби з тлею, які є у тебе під рукою, на кухні.

Розчин гірчичного порошку

У відрі води розчини 200 г гірчичного порошку. Розчином обприскай або ретельно промий листя рослин.

Оцтовий розчин

В 10 літрах води розведи 10 столових ложок яблучного оцту або п’ять столових ложок столового 9% оцту. Щоб розчин краще прилипав до рослини, додай трохи рідкого мила. Обприскай розчином заражені кущі, дерева або квіти.

Мелений перець — дієвий засіб і проти тлі, й проти мурах

Всип в 1 літр води 50 грамів меленого перцю. Закип’яти, залиш на добу настоятися. Проціди та додай 10 грамів рідкого мила — для липучого ефекту. Розчином обприскай уражені тлею дерева, кущі й рослини в саду. Цей засіб допомагає позбутися не лише попелиці, а й мурах.

Настоянка з кірок апельсина як засіб від попелиці

1 кг апельсинових кірок залий відром теплої води. Дай настоятися три доби. Обприскай уражені попелицями рослини.

Як боротися з попелицею за допомогою аптечних препаратів

Нашатирний спирт як засіб боротьби з тлею

Розведи 1 столову ложку нашатирного спирту на 10 літрів води. Обприскай рослини.

Настоянка валеріани

Змішай 3 літри води, 50 мл рідкого мила та 25 мл настойки валеріани (її купи в аптеці). Обприскай отриманим розчином усі рослини, на яких побачиш попелицю.

Ромашка аптечна

Придбай в аптеці 100 г сухої лікарської ромашки. Залий траву 1 л теплої води, настоюй пів доби, перед використанням розбав в пропорції 1:3.

Засоби від попелиці в домашніх умовах на відварах та настоянках городніх трав

Відвар з пижми проти тлі

1 кг трави пижми залий 10 л чистої води, закип’яти, остуди, проціди. До готового відвару додай мило для кращого прилипання засобу до зелених частин рослин.

Настоянка з кінського щавлю

300 г коренів кінського щавлю подрібни, залий 10 л води. Настоюй три години. Обприскай або промий настоянкою уражені рослини.

Настоянка з лопуха від тлі

Подрібни листя лопуха, заповни ними пів відра, залий 5 літрами окропу. Настоюй дві доби.

Усі ці народні засоби боротьби з тлею будуть ефективними, якщо ти повторюватимеш обробки неодноразово і слідкуватимеш за рослинами, аби не допустити повторення розмноження шкідників.

Також на городі варто поборотися з мурашниками, адже мурахи дуже зацікавлені в розмноженні тлі та сприяють росту їхніх колоній.

Раніше ми писали, як позбутися попелиць на трояндах.

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