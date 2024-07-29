Номера телефонов Vodafonе будут начинаться с нового кода: что известно

Номера телефонов являются не менее чем идентификатором человека в цифровом мире. Со временем мы настолько привыкли к набору цифр, что стали распознавать коды операторов мобильной связи. Но теперь украинцев ждут изменения!

Оператор мобильной связи Vodafone сообщил, что меняет свой код на другие цифры.

О чем идет речь и повлияет ли это на владельцев номеров Vodafone, рассказываем далее в материале.

Номера телефонов Водафон (Vodafone): новый код 075

Как сообщили в Vodafone, скоро у них появится еще один код с пятеркой — речь идет о +380 75. Разрешение на это дала НКЭК.

Vodafone уже имеет четыре номерных кода: 050, 066, 095, 099.

Уже к концу года у абонентов будет возможность выбирать телефонный номер, который будет начинаться на 075.

Так компания увеличивает выбор желаемой для пользователей комбинации цифр.

Также известно, что разрешение НКЭК выдано на пять лет, а решение позволит подключить к сети десять миллионов новых пользователей Водафон!

Вместе с тем, оператор мобильной связи напомнил, что украинцы могут сами выбирать номера телефонов Водафон для себя.

В частности, они могут подбирать желаемые цифры в номере или исключать те, которые не хотят, чтобы были. Также Vodafone предлагает подбирать номер:

по маске, например, указать 5ХХХ111 и получить номер именно с такими цифрами;

по дате, указав цифры важного для тебя события;

любимое число;

похожий номер к предложенному пользователем;

исключить цифры;

закодировать любимое слово в номер.

Если думаешь сменить номер телефона, но не хочешь менять свой номер для других людей — не беда! Раньше мы рассказывали тебе, как сделать переадресацию на другой телефонный номер: читай по ссылке.

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