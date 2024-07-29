Номери телефонів Vodafonе починатимуться з нового коду: що відомо

Номери телефонів є не менш як ідентифікатором людини у цифровому світі. З часом ми настільки звикли до набору цифр, що стали розпізнавати коди операторів мобільного звʼязку. Та тепер на українців чекають зміни!

Оператор мобільного звʼязку Vodafone повідомив, що змінює свій код на інші цифри.

Про що йде мова та чи вплине це на власників номерів від Vodafone, розповідаємо далі у матеріалі.

Номери телефонів Водафон (Vodafone): новий код 075

Як повідомили у Vodafone, скоро в абонентів компанії зʼявиться ще один код із пʼятіркою — йдеться про +380 75. Дозвіл на це дала НКЕК.

Vodafone вже має в розпорядженні чотири номерні коди: 050, 066, 095, 099.

Вже до кінця року в абонентів буде можливість обирати номер телефону, який починатиметься на 075.

Так компанія збільшує вибір бажаної для користувачів комбінації цифр.

Також відомо, що дозвіл НКЕК видано на пʼять років, а рішення дозволить доєднати до мережі десять мільйонів нових користувачів Водафон!

Разом з тим оператор мобільного звʼязку нагадав, що українці можуть самі обирати номери телефонів Водафон для себе.

Зокрема, вони можуть підбирати бажані цифри у номері, або виключати ті, які не хочуть, аби були. Також Vodafone пропонує підбирати номер:

за маскою, наприклад, вказати 5ХХХ111 і отримати номери саме з такими цифрами;

за датою, вказавши цифри важливої для тебе події;

улюблене число;

схожий номер до запропонованого користувачем;

виключити цифри;

закодувати улюблене слово в номер.

Якщо думаєш змінити номер телефону, але не хочеш змінювати свій номер для інших людей — не біда! Раніше ми розповідали тобі, як зробити переадресацію на інший номер телефону: читай за посиланням.

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