Быть частью сообщества: для общения украинцев за границей создали удобное приложение

Было бы так хорошо, если бы можно было быстро находить людей, что близки тебе по духу и с очень высокой вероятностью поймут тебя лучше других. Особенно это так необходимо, когда пришлось покинуть свой дом и теперь очень скучаешь по родным краям.

Многие украинцы поехали за границу в поисках безопасности, но потеряли чувство комфорта, которое часто появлялось тогда, когда понимаешь, что находишься в своем сообществе и можешь расслабиться.

Поэтому основатели проекта Нумо Спільно Игорь Пятницкий и Влад Буйвол создали одноименное приложение, которое поможет украинцам находить друзей там, где они сейчас находятся.

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А также у них будет возможность обмениваться опытом, строить общие планы и организовывать события для единомышленников. Основная цель приложения — объединить украинцев и дать им больше причин, чтобы вернуться в Украину.

Что можно делать в приложении Нумо Спільно

Прежде одна из важнейших функций приложения — это поиск украинцев, которые находятся рядом с тобой.

Благодаря этому ты всегда сможешь найти человека, с которым можно пообщаться. Кроме того, это можно сделать как физически, так и онлайн, просто создав тему для обсуждения.

Также эта функция позволит найти ответы на вопросы и поделиться собственными идеями решения определенных проблем.

Еще одно из преимуществ приложения — календарь событий, где можно как создать свое событие, так и найти такое мероприятие, которое захочется посетить.

Будут ли обновления в Нумо Спільно

В ближайшее время учредители проекта планируют пополнить функционал приложения.

Со временем появится возможность создавать комьюнити по интересам, искать работу или возможности подработки и даже организовывать фестивали для украинцев.

Однако важно научиться общаться с людьми других национальностей и правильно объяснять им ситуацию. Читай, как говорить с иностранцами о войне.

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