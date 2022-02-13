Образы для празднования Дня влюбленных от украинских дизайнеров — идеи на все случаи жизни

К 14 февраля женщины готовятся по-разному. Кто-то воспринимает День Святого Валентина как один из самых романтичных праздников, думают, что надеть на День Святого Валентина, и уже за неделю начинает намекать любимому на сюрприз. А для кого-то это просто дата в календаре, ничего магического не несущая.

Мы убеждены, что праздник должен оставаться праздником и для тех, кто в паре, и для тех, кто пока не встретил свою судьбу. Поэтому предлагаем вдохновиться образами из подиума Ukrainian Fashion Week, которые превратят этот День влюбленных в незабываемое событие в любой ситуации.

Ужин при свечах в ресторане

Хоть и банально, но такие моменты придают отношениям романтики. Красное платье с перекрестными бретелями GASANOVA, нежный романтический наряд из коллекции CHUPRINA или цветочные весенние мотивы, которые нам предлагает DARJA DONEZZ, заставят вашего мужчину влюбиться в вас во второй раз.

Кстати, вот несколько идея для романтического вечера на День Святого Валентина.

Что надеть 14 февраля на активный парный отдых

Ничто так не сближает, как общее занятие. Например, поход на каток, роллердром или катание на аттракционах. В таком случае можно выбрать что-то комфортное, например, спортивный костюм с укороченным свитшотом от HEART RATE, худи с имитацией корсета от MALVA FLOREA или трикотажный топ в комбинации со свитером и кожаными лосинами бренда CHUPRINA.

Укрощение строптивого

Существуют ли служебные романы в 21 веке? Еще как! Если коллега, с которым у вас взаимная симпатия, никак не решается пригласить на свидание, намекните ему об этом. Игривый жакет с перьями и юбка, слегка струящаяся от шагов, бренда DARJA DONEZZ, блуза с корсетом и кожаная юбка-карандаш FRBTK или жакет, который подчеркнет талию, в ансамбле с асимметричной юбкой SIDLETSKIY сделают свое дело без слов.

Девичник в караоке

Сильные и независимые в этот день не плачут в подушку, а идут праздновать жизнь. Если Купидон еще не пришел, проведите этот день в компании подруг. Для этого подойдет платье с вырезами в зоне декольте бренда MALVA FLOREA, соблазнительное мини с боковой отделкой LALLIER или топ-корсет и юбка с разрезами LISABO. Возможно, ваш Валентин будет сидеть за соседним столиком в компании холостяков.

Что надеть 14 февраля на свидание с собой

Говоря о влюбленности, мы имеем в виду отношения двоих. А как же любовь к себе? Речь идет не об эгоизме, а о самопринятии. В сатиновой пижаме с перьями от LALLIER, или в платье в бельевом стиле с кружевной отделкой от GASANOVA, или же в невесомом сарафане от APSARA можно устроить домашний SPA-вечер и посвятить время себе любимой.

Вне зависимости от семейного положения, с позитивным настроением красоты и любви в мире будет больше. И ни одно свободное сердце не останется одиноким!

Украинские и мировые звезды тоже не перестают удивлять своих фанатов уникальными, смелыми и яркими образами. Предлагаем взять себе на заметку уроки моды от звезд.