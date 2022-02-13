Образи для святкування Дня закоханих від українських дизайнерів — ідеї на всі випадки життя

До 14 лютого жінки готуються по-різному. Хтось сприймає День Святого Валентина як одне з найромантичніших свят, думає, що одягти на День Святого Валентина, та вже за тиждень починає натякати коханому на сюрприз. А для когось це просто дата у календарі, яка нічогісінько магічного не несе.
Ми переконані: свято має залишатися святом і для тих, хто у парі, і для тих, хто поки не зустрів свою долю. Тому пропонуємо надихнутися образами з подіуму Ukrainian Fashion Week, які перетворять День закоханих на незабутню подію у будь-якій життєвій ситуації.
Хоч і банально, але такі моменти додають стосункам романтики. Червона сукня з перехресними бретелями GASANOVA, ніжне романтичне вбрання з колекції CHUPRINA чи квіткові весняні мотиви, які нам пропонує DARJA DONEZZ, змусять вашого чоловіка закохатися у вас вдруге.
До речі, ось кілька ідей для романтичного вечора на День Святого Валентина.
Ніщо так не зближує, як спільне заняття. Наприклад, похід на каток, ролердром чи катання на атракціонах. В такому разі можна обрати щось комфортне, наприклад, спортивний костюм з укороченим світшотом від HEART RATE, худі з імітацією корсету від MALVA FLOREA або трикотажний топ у комбінації зі светром та шкіряними лосинами бренду CHUPRINA.
Чи існують службові романи у 21-му столітті? Ще й як! Якщо колега, з яким у вас взаємна симпатія, ніяк не наважується запросити на побачення, натякніть йому про це. Грайливий жакет із пір’ям та спідниця, що злегка струменіє від кроків, бренду DARJA DONEZZ, блуза з корсетом та шкіряна спідниця-олівець FRBTK чи жакет, який підкреслить талію, в ансамблі з асиметричною спідницею SIDLETSKIY зроблять свою справу без слів.
Сильні й незалежні цього дня не плачуть у подушку, а йдуть святкувати життя. Якщо Купідон ще не завітав, проведіть цей день в компанії подруг. Для цього підійде сукня з вирізами у зоні декольте бренду MALVA FLOREA, звабливе міні з боковим оздобленням LALLIER або топ-корсет та спідниця з розрізами LISABO. Можливо, ваш Валентин сидітиме за сусіднім столиком у компанії холостяків.
Говорячи про закоханість, ми маємо на увазі стосунки двох. А як же любов до себе? Йдеться не про егоїзм, а про самоприйняття. У сатиновій піжамі з пір’ям від LALLIER, чи сукні у білизняному стилі з мереживним оздобленням від GASANOVA, або ж у невагомому сарафані від APSARA можна влаштувати домашній SPA-вечір та присвятити час собі коханій.
Незалежно від сімейного стану, з позитивним настроєм краси та кохання у світі буде більше. І жодне вільне серце не залишиться самотнім!
Українські та світові зірки також не перестають дивувати своїх фанатів унікальними, сміливими та яскравими образами. Пропонуємо взяти собі на замітку уроки моди від зірок.