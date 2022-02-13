Здоров'я та краса

Образи для святкування Дня закоханих від українських дизайнерів — ідеї на всі випадки життя

Анна Ткаченко, Персональний стиліст, fashion-блогерка 13 Лютого 2022, 16:00
Образи для святкування Дня закоханих від українських дизайнерів — ідеї на всі випадки життя

Більше новин
Сусідська варта в Україні
Пильні та небайдужі мешканці: як працює сусідська варта в Україні
Образи для святкування Дня закоханих від українських дизайнерів — ідеї на всі випадки життя
Пекти тортики чи розповідати про давні цивілізації: як перетворити свої хобі на роботу
Євробачення 2022: хто їде від України та скандал на Нацвідборі
Нацвідбір на Євробачення 2022: хто їде від України та чому шоу закінчилося скандалом
З якого віку можна давати прикорм дитині
“З якого віку краще починати прикорм дитини?”
Дивитись більше

Матеріали по темі

День Святого Валентина 2022
День Святого Валентина: як 14 лютого зберегти спокій тим, хто не закоханий
Ukrainian Fashion Week 2022 - основні тенденції
Бахрома, пір’я та напівпрозорі тканини — основні тенденції з подіуму Ukrainian Fashion Week на 2022 рік
Ідеї подарунків на День закоханих від зірок
Тільки не шкарпетки: що Тарабарова, Кухар та інші відомі жінки радять дарувати на Валентина
романтичний вечір на День Святого Валентина
Як тобі влаштувати романтичний вечір на День Святого Валентина? Ось кілька порад

Відео
0:02:48
Сусідська варта в Україні

Пильні та небайдужі мешканці: як працює сусідська варта в Україні
0:03:58
Скандал в армії
Йшов до армії здоровим, а повернувся без нирки? Скандал на Дніпропетровщині
0:04:32
Війна із забудовником
Жаби у під’їзді! Протести мешканців через аварійну забудову на Київщині
0:03:49
Насилля у сім'ї
Справжня в‘язниця від рідної матері: як дитина півроку була в неволі на Рівненщині
0:03:16
Дорога на марс
Дорога на марс? Як виглядає найстрашніша траса України на Рівненщині
0:03:44
День Святого Валентина 2022
День Святого Валентина: як 14 лютого зберегти спокій тим, хто не закоханий
0:34:40
Вікна-новини
Вікна-новини. Випуск від 11.02.2022 (22:00)
0:02:55
РНБО
Виїзне засідання РНБО у Харкові: про що говорили та які основні тези
0:04:33
Допомога Україні
Нова військова допомога від Заходу для України: останні новини політичного загострення
0:01:16
Петро Порошенко
Суд над Порошенком: нові подробиці справи
Більше відео
Євробачення 2022: хто їде від України та скандал на Нацвідборі
Читати далі
Нацвідбір на Євробачення 2022: хто їде від України та чому шоу закінчилося скандалом

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь