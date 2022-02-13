Образи для святкування Дня закоханих від українських дизайнерів — ідеї на всі випадки життя

До 14 лютого жінки готуються по-різному. Хтось сприймає День Святого Валентина як одне з найромантичніших свят, думає, що одягти на День Святого Валентина, та вже за тиждень починає натякати коханому на сюрприз. А для когось це просто дата у календарі, яка нічогісінько магічного не несе.

Ми переконані: свято має залишатися святом і для тих, хто у парі, і для тих, хто поки не зустрів свою долю. Тому пропонуємо надихнутися образами з подіуму Ukrainian Fashion Week, які перетворять День закоханих на незабутню подію у будь-якій життєвій ситуації.

Вечеря при свічках у ресторані

Хоч і банально, але такі моменти додають стосункам романтики. Червона сукня з перехресними бретелями GASANOVA, ніжне романтичне вбрання з колекції CHUPRINA чи квіткові весняні мотиви, які нам пропонує DARJA DONEZZ, змусять вашого чоловіка закохатися у вас вдруге.

До речі, ось кілька ідей для романтичного вечора на День Святого Валентина.

Що вдягти на 14 лютого на активний парний відпочинок

Ніщо так не зближує, як спільне заняття. Наприклад, похід на каток, ролердром чи катання на атракціонах. В такому разі можна обрати щось комфортне, наприклад, спортивний костюм з укороченим світшотом від HEART RATE, худі з імітацією корсету від MALVA FLOREA або трикотажний топ у комбінації зі светром та шкіряними лосинами бренду CHUPRINA.

Приборкати норовливого

Чи існують службові романи у 21-му столітті? Ще й як! Якщо колега, з яким у вас взаємна симпатія, ніяк не наважується запросити на побачення, натякніть йому про це. Грайливий жакет із пір’ям та спідниця, що злегка струменіє від кроків, бренду DARJA DONEZZ, блуза з корсетом та шкіряна спідниця-олівець FRBTK чи жакет, який підкреслить талію, в ансамблі з асиметричною спідницею SIDLETSKIY зроблять свою справу без слів.

Дівич-вечір у караоке

Сильні й незалежні цього дня не плачуть у подушку, а йдуть святкувати життя. Якщо Купідон ще не завітав, проведіть цей день в компанії подруг. Для цього підійде сукня з вирізами у зоні декольте бренду MALVA FLOREA, звабливе міні з боковим оздобленням LALLIER або топ-корсет та спідниця з розрізами LISABO. Можливо, ваш Валентин сидітиме за сусіднім столиком у компанії холостяків.

Що вдягти на 14 лютого на побачення з собою

Говорячи про закоханість, ми маємо на увазі стосунки двох. А як же любов до себе? Йдеться не про егоїзм, а про самоприйняття. У сатиновій піжамі з пір’ям від LALLIER, чи сукні у білизняному стилі з мереживним оздобленням від GASANOVA, або ж у невагомому сарафані від APSARA можна влаштувати домашній SPA-вечір та присвятити час собі коханій.

Незалежно від сімейного стану, з позитивним настроєм краси та кохання у світі буде більше. І жодне вільне серце не залишиться самотнім!

Українські та світові зірки також не перестають дивувати своїх фанатів унікальними, сміливими та яскравими образами. Пропонуємо взяти собі на замітку уроки моди від зірок.