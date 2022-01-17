“Уроки моди” від зірок: незабутні сукні Дуа Ліпи, Тіни Кароль та Юлії Саніної

Українські та світові селебріті не втомлюються дивувати нас новими модними тенденціями. Для виступів, вечірок чи для урочистого дефіле червоним хідником вони обирають яскраві та сміливі образи.

Звісно, таке вбрання на роботу не вдягнеш, утім, взяти собі на замітку модні уроки від зірок можна і треба. Тож підбірка найцікавіших суконь від співачок і телеведучих — далі в матеріалі.

Британська співачка та модель Дуа Ліпа обирає облягаючі сукні та спіднички, щоб підкреслити струнку фігуру. Особливої уваги заслуговує чорна сукня довжини максі з ультрамодними розрізами.









Яскраві образи від Дуа Ліпи

Американська співачка Аріана Гранде, зважаючи на невисокий зріст (не перевищує 155 см), частенько віддає перевагу підборам та міні-сукням. Візуально це додає зросту популярній виконавиці.

Ще одна модна знахідка, яку вже встигли приміряти українська акторка Ксенія Мішина та співачка Тіна Кароль, — шкіряна сукня. В гардеробі Аріани Гранде така теж є.





Сукні Аріани Гранде

Повертаємося до України. Справжня українська Мадонна — Тіна Кароль — цього сезону обирає довгі силуетні сукні. У кожній з яких вона виглядає неперевершено.





Неперевершена Тіна Кароль

А от фронтвумен гурту Hardkiss Юлії Саніній до вподоби більш екстравагантні образи. Вона звертає свою увагу на контрастні кольори, структурі тканини — гофре — та фактурні корсети.







Святкові сукні Юлії Саніної

А довгонога красуня Леся Нікітюк обирає класичні кольори — білий та чорний, втім, виділяється блискітками та паєтками.





Леся Нікітюк – зіркові образи

А якщо тобі цікава не тільки модна сторінка з життя популярних українських співачок, радимо почитати інтерв’ю Юлії Саніної про реанімаційний рік для Hardkiss, а також бліц-інтерв’ю Тіни Кароль, в якому вона розповіла про ставлення до чорного піару та критики.