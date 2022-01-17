“Уроки моды” от звезд: незабываемые платья Дуа Липы, Тины Кароль и Юлии Саниной

Украинские и мировые селебрити не устают удивлять нас новыми модными тенденциями. Для выступлений, вечеринок или торжественного дефиле на красной дорожке они выбирают яркие и смелые образы.

Конечно, такие наряды на работу не наденешь, впрочем, взять себе на заметку модные уроки от звезд можно и нужно. Подборка самых интересных платьев от певиц и телеведущих — далее в материале.

Британская певица и модель Дуа Липа выбирает облегающие платья и юбки, чтобы подчеркнуть стройную фигуру. Особого внимания заслуживает черное платье длины макси с ультрамодными разрезами.











Американская певица Ариана Гранде ввиду невысокого роста (не превышает 155 см) частенько предпочитает каблуки и платья длины мини. Зрительно они добавляют роста популярной исполнительнице.

Еще одна модная находка, которую уже успели примерить украинская актриса Ксения Мишина и певица Тина Кароль, — кожаное платье. В гардеробе Арианы Гранде такое тоже имеется.







Возвращаемся к Украине. Настоящая украинская Мадонна — Тина Кароль — в этом сезоне выбирает длинные силуэтные платья. В каждом из которых она выглядит неотразимо.







А вот фронтвумен группы Hardkiss Юлие Саниной нравятся более экстравагантные образы. Она обращает внимание на контрастные цвета, структуру ткани — гофре — и фактурные корсеты.









Тем временем длинноногая красавица Леся Никитюк выбирает классические цвета — белый и черный. Впрочем, выделяется за счет блесток и пайеток.







Если тебе интересна не только модная страница из жизни популярных украинских певиц, советуем почитать интервью Юлии Саниной о реанимационном годе для Hardkiss, а также блиц-интервью Тины Кароль, в котором она рассказала о своем отношении к черному пиару и критике.