Огурцы в пустоцветах? Что делать, чтобы не навредить урожаю

Лето — время для урожая свежих фруктов, зелени и овощей, в том числе огурцов. Но часто урожай огурцов могут заполонить пустоцветы — мужские цветы, опыляющие женские и способствующие формированию нормальной завязи.

Но несмотря на то, что возникновение пустоцветов — нормальное явление, иногда мужские цветки остаются единственными в урожае.

Почему возникает такая ситуация и каких ошибок следует избегать, чтобы не навредить урожаю мы рассказали дальше.

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Часто огородники допускают роковую ошибку, когда огурцы заполоняют пустоцветы — обрывают мужские цветы.

Но из-за этого урожая вообще может не быть, ведь без пыльцы не произойдет завязи, и женские цветы засохнут и погибнут.

Чтобы урожай покрілся женскими урожайными цветами, следует понимать, почему возникают пустоцветы и при необходимости изменить подход по уходу за растением.

Почему появляются пустоцветы и как с ними бороться?

Мы собрали самые распространенные причины появления пустоцветов и рассказали, как устранить эти проблемы, чтобы не навредить урожаю.

Качество семян — основная причина пустоцвета на огурцах. Так, если взять слишком молодые семена, например, собранные в прошлом году, то урожай может покрыться пустоцветами.

В идеале для посадки следует брать семена четырехлетней давности. Если такого нет, подойдут даже семена, которым только два-три года.

Если ты любишь риск или нет иных вариантов, кроме как посадить прошлогодние семена, то есть один способ сделать их плодородными. Для этого прогревай семена в течение нескольких месяцев в теплом месте, например над батареей.

Еще одним важным фактором, который может повлиять на возникновение пустоцветов — подготовка семян к посадке.

Чтобы увеличить количество женских цветов на огурцах, перед посадкой следует замочить семена в растворе марганцовки, борной кислоты или приобретенных препаратах по инструкции.

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Неправильный полив тоже может повлечь за собой появление пустоцветов. Огурцы нуждаются в обильном поливе только до цветения. В период цветения и до плодоношения его следует временно прекратить.

Когда урожай во время цветения испытывает нехватку воды, растение срочно пытается оставить потомство. Поэтому не следует бояться сухой почвы и дряблых листьев. Именно это провоцирует на лиане множество женских цветков. Как только они появились, можно восстанавливать полив.

Еще одна причина — слишком плотный посев семян на грядке. Единственный страх огурцов — недостаток света, так что любая тень может повлечь за собой чрезмерное возникновение пустоцветов и даже привести к опадению сложившейся завязи.

— слишком плотный посев семян на грядке. Единственный страх огурцов — недостаток света, так что любая тень может повлечь за собой чрезмерное возникновение пустоцветов и даже привести к опадению сложившейся завязи. Дисбаланс в питании растения тоже оказывает негативное влияние на урожай. Когда много азотных удобрений, но калийных и фосфорных не хватает, растение находится в таких комфортных условиях, что нет нужды беспокоиться о потомстве.

Какие семена сеять, чтобы не было пустоцветов

Также важно обратить внимание и на сорт семян. Так, гибриды огурцов (F1) вообще не дают потомства, так что ничего кроме пустоцветов там, к сожалению, не вырастет.

А вот бессемянные сорта огурцов, не требующих опыления, образуют только женские цветки. Самоопыляющиеся огурцы — тоже беспроигрышный вариант. Они опыляются без участия насекомого и лучше подойдут для теплиц.

В открытом грунте лучше сажать пчелоопыляемые сорта огурцов. Они показывают немалую стойкость к неблагоприятным погодным условиям, а для привлечения насекомых-опылителей можно пользоваться сладкими растворами.

Если с урожаем все хорошо и ты уже видишь, что лето принесет немало огурцов, то держи рецепт для вкусного соления огурцов на зиму от Лизы Глинской.

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