Огурцы в пустоцветах? Что делать, чтобы не навредить урожаю

Лето — время для урожая свежих фруктов, зелени и овощей, в том числе огурцов. Но часто урожай огурцов могут заполонить пустоцветы — мужские цветы, опыляющие женские и способствующие формированию нормальной завязи.
Но несмотря на то, что возникновение пустоцветов — нормальное явление, иногда мужские цветки остаются единственными в урожае.
Почему возникает такая ситуация и каких ошибок следует избегать, чтобы не навредить урожаю мы рассказали дальше.
Часто огородники допускают роковую ошибку, когда огурцы заполоняют пустоцветы — обрывают мужские цветы.
Но из-за этого урожая вообще может не быть, ведь без пыльцы не произойдет завязи, и женские цветы засохнут и погибнут.
Но из-за этого урожая вообще может не быть, ведь без пыльцы не произойдет завязи, и женские цветы засохнут и погибнут.
Чтобы урожай покрілся женскими урожайными цветами, следует понимать, почему возникают пустоцветы и при необходимости изменить подход по уходу за растением.
Мы собрали самые распространенные причины появления пустоцветов и рассказали, как устранить эти проблемы, чтобы не навредить урожаю.
В идеале для посадки следует брать семена четырехлетней давности. Если такого нет, подойдут даже семена, которым только два-три года.
В идеале для посадки следует брать семена четырехлетней давности. Если такого нет, подойдут даже семена, которым только два-три года.
Если ты любишь риск или нет иных вариантов, кроме как посадить прошлогодние семена, то есть один способ сделать их плодородными. Для этого прогревай семена в течение нескольких месяцев в теплом месте, например над батареей.
Чтобы увеличить количество женских цветов на огурцах, перед посадкой следует замочить семена в растворе марганцовки, борной кислоты или приобретенных препаратах по инструкции.
Когда урожай во время цветения испытывает нехватку воды, растение срочно пытается оставить потомство. Поэтому не следует бояться сухой почвы и дряблых листьев. Именно это провоцирует на лиане множество женских цветков. Как только они появились, можно восстанавливать полив.
Также важно обратить внимание и на сорт семян. Так, гибриды огурцов (F1) вообще не дают потомства, так что ничего кроме пустоцветов там, к сожалению, не вырастет.
А вот бессемянные сорта огурцов, не требующих опыления, образуют только женские цветки. Самоопыляющиеся огурцы — тоже беспроигрышный вариант. Они опыляются без участия насекомого и лучше подойдут для теплиц.
В открытом грунте лучше сажать пчелоопыляемые сорта огурцов. Они показывают немалую стойкость к неблагоприятным погодным условиям, а для привлечения насекомых-опылителей можно пользоваться сладкими растворами.
Если с урожаем все хорошо и ты уже видишь, что лето принесет немало огурцов, то держи рецепт для вкусного соления огурцов на зиму от Лизы Глинской.
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