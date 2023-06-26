Огірки в пустоцвітах? Що робити, щоб не нашкодити урожаю

Літо — час для врожаю свіжих фруктів, зелені та овочів, зокрема й огірків. Та часто врожай огірків можуть заполонити пустоцвіти — чоловічі квіти, які запилюють жіночі й сприяють формуванню нормальної зав’язі.

Та попри те, що виникнення пустоцвітів — нормальне явище, інколи чоловічі квітки лишаються єдиними на врожаї. Чому виникає така ситуація і яких помилок слід уникати, щоб не нашкодити врожаю, ми розповіли далі.

Забагато пустоцвітів: як не знищити врожай

Часто городники припускаються фатальної помилки, коли огірки заполоняють пустоцвіти — обривають чоловічі квіти.

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Та через це врожаю взагалі може не бути, адже без пилку не відбудеться зав’язі, жіночі квіти засохнуть та загинуть.

Щоб урожай вкрився жіночими врожайними квітами, слід розуміти, чому виникають пустоцвіти та за потреби змінити підхід у догляді за рослиною.

Чому з’являються пустоцвіти і як з ними боротися?

Ми зібрали найпоширеніші причини появи пустоцвітів та розповіли, як усунути ці проблеми, щоб не нашкодити врожаю.

Якість насіння — основна причина пустоцвіту на огірках. Так, якщо взяти надто молоде насіння, наприклад, зібране торік, то врожай може вкритися пустоцвітами.

В ідеалі для посадки слід брати насіння чотирирічної давності. Якщо такого немає, підійде навіть насіння, якому тільки два-три роки.

Якщо ж ти любиш ризик або не маєш інших варіантів крім як посадити торішнє насіння, то є один спосіб зробити його родючим. Для цього прогрівай насіння протягом кількох місяців у теплому місці, наприклад, над батареєю.

Ще одним важливим фактором, який може повпливати на виникнення пустоцвітів — підготовка насіння до посадки.

Щоб збільшити кількості жіночих квітів на огірках, перед посадкою слід замочити насіння в розчині марганцівки, борної кислоти або в придбаних препаратах за інструкцією.

Читати на тему Чим підгодувати розсаду огірків і коли це потрібно робити Чим підгодувати розсаду огірків — читай у матеріалі.

Неправильний полив теж може спричинити появу пустоцвітів. Огірки потребують рясного поливу тільки до цвітіння. В період цвітіння й аж до плодоношення його слід тимчасово припинити.

Коли врожай під час цвітіння відчуває нестачу води, рослина терміново намагається залишити потомство. Тож не слід боятися сухого ґрунту та в’ялого листя. Саме це провокує на ліані безліч жіночих квіток. Як тільки вони з’явилися, можна відновлювати полив.

Ще одна причина — занадто щільний посів насіння на грядці . Єдиний страх огірків — нестача світла, тож будь-яка тінь може спричинити надмірне виникнення пустоцвітів й навіть призвести до обпадання сформованої зав’язі.

. Єдиний страх огірків — нестача світла, тож будь-яка тінь може спричинити надмірне виникнення пустоцвітів й навіть призвести до обпадання сформованої зав’язі. Дисбаланс у харчуванні рослини теж негативно впливає на врожай. Коли забагато азотних добрив, а калійних і фосфорних бракує, рослина знаходиться в таких комфортних умовах, що немає потреби турбуватися про потомство.

Яке насіння сіяти, щоб не було пустоцвітів

Також важливо звернути увагу й на сорт насіння. Так, гібриди огірків (F1) взагалі не дають потомства, тож нічого крім пустоцвітів там, на жаль, не виросте.

А от безнасінні сорти огірків, які не потребують запилення, утворюють лише жіночі квітки. Самозапильні огірки — теж безпрограшний варант. Вони запилюються без участі комахи й найкраще підійдуть для теплиць.

У відкритому ґрунті краще садити бджолозапильні сорти огірків. Вони показують чималу стійкість до несприятливих погодних умов, а для залучення комах-запилювачів можна користуватися солодкими розчинами.

Якщо з врожаєм все гаразд й ти вже бачиш, що літо принесе чимало огірків, тримай рецепт для смачного соління огірків на зиму від Лізи Глінської.

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