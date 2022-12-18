Омлет со шпинатом и брокколи: простой рецепт полезного блюда от нутрициолога

Омлет — очень питательное и полезное блюдо, идеально подходящее для завтрака. Однако классический рецепт могут приготовить не все.
Молоко и кисломолочные продукты нельзя употреблять людям с инсулинорезистентностью, предиабетом, аутоиммунными заболеваниями, тиреоидитом Хасимото, псориазом и т.д.
Поэтому нутрициолог и фуд-терапевт Анастасия Голобородько поделилась вкусным рецептом омлета со шпинатом и брокколи, который можно приготовить просто и быстро.
Фото: Анастасия Голобородько / Telegram
К омлету идеально подойдет греческий салат. Он стал одним из самых популярных в мире благодаря своему простому сочетанию известных овощей, солоноватой феты и кислых оливок.
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