Омлет со шпинатом и брокколи: простой рецепт полезного блюда от нутрициолога

Омлет — очень питательное и полезное блюдо, идеально подходящее для завтрака. Однако классический рецепт могут приготовить не все.

Молоко и кисломолочные продукты нельзя употреблять людям с инсулинорезистентностью, предиабетом, аутоиммунными заболеваниями, тиреоидитом Хасимото, псориазом и т.д.

Поэтому нутрициолог и фуд-терапевт Анастасия Голобородько поделилась вкусным рецептом омлета со шпинатом и брокколи, который можно приготовить просто и быстро.

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Омлет со шпинатом и брокколи: ингредиенты

Шпинат — 2 больших пучка

Брокколи — 2-3 соцветья

Оливковое масло

Сливочное масло

Соль

Погашенные веганские дрожжи — 3 ст.л.

Рецепт омлета со шпинатом и брокколи

Растопи сливочное масло в оливковом на сковороде. Промой шпинат, но не нарезай. Измельчи соцветия брокколи. Добавь все в масло. Взбей яйца в миске с дрожжами и солью. Подожди минуту, пока шпинат уменьшится в объеме, а затем вылей в сковороду взбитые яйца. Первую минуту слегка помешивай омлет лопаткой, чтобы яйца залили всю сковороду. Затем убавь огонь до минимального, накрой омлет крышкой и готовь еще пять — семь минут.

К омлету идеально подойдет греческий салат. Он стал одним из самых популярных в мире благодаря своему простому сочетанию известных овощей, солоноватой феты и кислых оливок.

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